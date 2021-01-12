FETÖ'nün sözde Bağdat ve Erbil sorumluları örgütün Irak, Kosova ve Afganistan yapılanmalarını deşifre etti - Son Dakika

FETÖ'nün sözde Bağdat ve Erbil sorumluları örgütün Irak, Kosova ve Afganistan yapılanmalarını deşifre etti

12.01.2021 12:23
FETÖ'nün sözde Bağdat ve Erbil sorumluları örgütün Irak, Kosova ve Afganistan yapılanmalarını deşifre etti, System.String[]

Ukrayna'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanan FETÖ/PDY'nin sözde Bağdat sorumlusu Salih Fidan ile sözde Erbil sorumlusu Samet Güre, emniyetteki sorgusunda örgütün Irak, Kosova ve Afganistan yapılanmalarına ilişkin bilgiler verdi.

Ukrayna'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanan FETÖ/PDY'nin sözde Bağdat sorumlusu Salih Fidan ile sözde Erbil sorumlusu Samet Güre, emniyetteki sorgusunda örgütün Irak, Kosova ve Afganistan yapılanmalarına ilişkin bilgiler verdi.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesindeki operasyonda, illegal yollardan Ukrayna'dan Polonya'ya geçerken yakalanan Fidan ve Güre, FETÖ/PDY'nin yurt dışı yapılanması soruşturmasını yürüten Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince sorgulandı.

Fidan ve Güre, sorgulama esnasında FETÖ/PDY'nin, Irak ile daha önce görev yaptıkları Kosova ve Afganistan'daki yapılanmalarını anlattı, bu ülkelerdeki örgüt sorumlularının isimlerini ve sorumluluk alanlarını deşifre etti.

Zanlıların örgütün bu ülkelerdeki yapılanmasına ilişkin paylaştığı bilgiler, TEM ekiplerinin İstihbarat Şube Müdürlüğünün teknik birimleriyle yürüttüğü çalışmalar sonucu teyit edildi, ayrıca Irak yapılanması şemalandırıldı.

Irak'ta 2 bölge, 5 kent üzerinden yapılanma

Örgütün Irak yapılanmasına ilişkin şemaya göre, FETÖ'nün Irak ülke imamlığını T.B. yürütüyor. Ülkenin kuzey bölgesi imamlığını F.C, güney bölgesi imamlığını ise Z.A. yapıyor.

Örgütün kuzey bölge yapılanmasının altında Erbil, Süleymaniye ve Duhok, güney bölge yapılanmasının altındaysa Kerkük ve Bağdat kentleri yer alıyor.

Erbil yapılanmasını Işık Üniversitesi, Işık Lisesi Ortaokulu ve Anaokulu; Süleymaniye yapılanmasını Işık Okulları, Duhok yapılanmasını Duhok Işık Lisesi, Duhok Işık Kız Lisesi; Kerkük yapılanmasını Kerkük Çağ Kız Lisesi, Kerkük Çağ Lisesi; Bağdat yapılanmasını Bağdat Işık İlkokulu, Bağdat Işık Kız Lisesi oluşturuyor.

Işık Üniversitesinden sorumlu örgüt yöneticiliğini 2009-2012 yıllarında A.S, 2012-2015 yıllarında H.G. ve 2015-2020 yıllarda H.S. yaptı.

Örgütün Işık Lisesi Ortaokulu ve Anaokulu sorumluluğunu V.O, Duhok Işık Lisesi yöneticiliğini M.G, Duhok Işık Kız Lisesi sorumluluğunu S.K, Kerkük Çağ Kız Lisesi yöneticiliğini H.K, Kerkük Çağ Lisesi sorumluluğunu A.Ö, Bağdat Işık İlkokulu yöneticiliğini B.A. ve Bağdat Işık Kız Lisesi sorumluluğunu A.Ç. yürütüyor.

Süleymaniye yapılanmasındaki Işık Okullarının örgüt yöneticisinin kim olduğunun tespiti yönündeki çalışmalar devam ediyor.

Örgütten "Kendinizi tuvalete kilitleyin" talimatı

Ukrayna'da yakalandıktan sonra kendilerini tuvalete kilitleyerek olay çıkaran ve Ukrayna polislerine direnen şüpheliler, bu eylemi örgütün telefondan verdiği talimatlar üzerine gerçekleştirdiklerini itiraf etti.

Ankara TEM Şube Müdürlüğünde de benzer eylemi gerçekleştirmeye çalışan zanlıların polislerin ikna çalışmaları sonucu girişimden vazgeçtikleri ve etkin pişmanlıktan yararlanmaya karar verdikleri belirtildi.

Birleşmiş Milletler üzerinden dezenformasyon girişiminde bulunmuşlar

Fidan ve Güre, Ukrayna'da Twitter'dan canlı yayın başlatarak ajitasyon ve propaganda yapmaları konusunda örgüt yönetiminden cep telefonuyla talimat aldıklarını anlattı.

Şüphelilerin bu itirafı, dijital veri inceleme uzmanlarının cep telefonlarında yaptıkları uzun uğraşlarla delillendirildi.

Zanlıların, söz konusu videoları, dezenformasyon yapmak amacıyla numaraları cep telefonlarında kayıtlı bulunan Birleşmiş Milletlerin (BM) komisyonlarına mesajla gönderdiği tespit edildi.

FETÖ'nün DHKP-C'li teröristler ve kaçakçılarla irtibatı

Soruşturma kapsamında, örgütün güncel faaliyetlerine ilişkin bilgiler de deşifre edildi.

Buna göre, örgüt yöneticilerinin Irak sınırındaki kaçakçılarla irtibatta oldukları, aranan veya pasaportlarında şerh kaydı bulunan kişileri, bu kaçakçılar aracılığıyla para karşılığı Türkiye'den Irak'a kaçırdığı belirlendi.

Örgütün, Irak'taki mensuplarını Ukrayna gibi ülkeler üzerinden Avrupa'ya göndermek için Yunanistan ve Polonya'daki sahte Avrupa ülkesi kimliği yapan ve sığınma sağlayan kişilerle terör örgütü DHKP-C mensupları aracılığıyla irtibat kurduğu anlaşıldı.

Şüphelilerin Ukrayna'da kod isim kullanan kaçakçıların yönlendirmesiyle hareket ettikleri ve otellerde kaldıkları tespit edildi.

Türkiye'de tutuklu olan örgüt mensuplarının ailelerine yardım yapılmak üzere Irak'taki örgüt yöneticilerinin maaşlarından 100'er dolar kesildiği ve örgütün diğer ülkelerde olduğu gibi Irak'ta da vergiden kaçmak için okullarında çalışan öğretmenlere maaşlarını elden ödediği tespit edildi.

Türkiye ile Irak ilişkilerindeki olumlu gelişmeler nedeniyle örgüt mensuplarının bir kısmının Avrupa'ya kaçmaya teşvik edildiği belirlendi.

Örgütün üst yöneticilerinin, yakın zamanda çeşitli ülkelerde yapılan operasyonlarda yakalanarak Türkiye'ye getirilen örgüt mensuplarının, etkin pişmanlıktan yaralanarak bildiklerini anlatması nedeniyle yurt dışında bulunan ve aranan örgüt mensuplarının, Türkiye'ye dönmelerini istemedikleri, bu nedenle örgüt mensuplarını Avrupa ülkelerine göndermeye çalıştıkları anlaşıldı.

İfadelerinin teyidi için siber inceleme yapıldı

Fidan ve Güre'nin, etkin pişmanlıktan yararlanmak amacıyla anlattıklarının uzman TEM ekiplerince siber incelemelerle teyit edildiği ve savcılık talimatları doğrultusunda soruşturma dosyalarına eklendiği öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, ifadelerinde deşifre ettikleri isimlerden daha fazla bilgiye sahip oldukları kanaati oluştuğundan tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk ettiği Fidan ve Güre, dün tutuklanmıştı.

Fetullahçı Terör Örgütü, Münir Karaloğlu, Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel FETÖ'nün sözde Bağdat ve Erbil sorumluları örgütün Irak, Kosova ve Afganistan yapılanmalarını deşifre etti - Son Dakika


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