Fetö'nün Sözde 'Bayrampaşa İmamı' Gözaltına Alındı
1 saat önce
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün 2013 yılından 15 Temmuz darbe girişimine kadar sözde Bayrampaşa imamı olarak görev yapan 1 kişiyi 15 Ocak'ta Gaziantep'te düzenlediği operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün 2013 yılından 15 Temmuz darbe girişimine kadar sözde Bayrampaşa
imamı olarak görev yapan 1 kişiyi 15 Ocak'ta Gaziantep
'te düzenlediği operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.
TEM ekipleri gözaltına aldığı sözde Bayrampaşa il imamı olan A.Ş.'yi İstanbul
'a getirerek sorguya aldı. Vatan Caddesi
'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan A.Ş. dün 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Kurma ve Yönetme' suçundan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, TEM ekipleri yaptığı çalışmalarda örgütün Türkiye
'yi 5 bölgeye ayırdığını, Marmara
bölgesinin ise 13 ilden oluşması sebebiyle İstanbul Avrupa
yakasında bulunan Bahçelievler
, Bakırköy
, Başakşehir
, Bayrampaşa, Beşiktaş
, Beylikdüzü
, Fatih
ve Sarıyer
ilçeleri ile Anadolu yakasında ise Üsküdar
, Kartal
ve Kadıköy
ilçelerine sözde il olarak işlem yaptığını belirlemişti. - Kenarlı
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:46 Kaynak: DHA
Seyir Halindeki Otomobilde 12 Kişinin Yolculuk Yaptığını Görenler Şaşkına Döndü
20 Kişilik Asansörde 22 Kişi, 35 Dakika Boyunca Mahsur Kaldı
Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'ı Şarja Benzetti
Son Seçimde AK Parti'nin Aldığı Oyu Bilen Anket Şirketi, İstanbul İçin Araştırma Yaptı