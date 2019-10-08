Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün sözde "bölge imamı" hakim karşısında
Son Dakika Güncel FETÖ'nün sözde 'bölge imamı' hakim karşısında

FETÖ'nün sözde "bölge imamı" hakim karşısında

57 dakika önce

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada örgütün sözde "Balçova bölge imamı" olduğu öne sürülen sanık hakim karşısına çıktı.

FETÖ'nün sözde

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada örgütün sözde "Balçova bölge imamı" olduğu öne sürülen sanık hakim karşısına çıktı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Yahya S. ve avukatı katıldı.

Savunması alınan Yahya S, 2012-2014'de Balçova bölge imamlığı yaptığını ve bu görevi kendisine akrabası olan İzmir imamı M.S'nin verdiğini söyledi.

Esnaf gruplarına yönelik sohbet toplantıları düzenlediğini belirten Yahya S. şöyle devam etti:

"FETÖ'nün mahrem imamları ByLock programının yüklenmesi ve bu program üzerinden haberleşme yapılması konusunda talimat verdi. Ben de ByLock programını yükledim ve kullandım. Bir süre örgüte ait yurtlarda kalan öğrencilerle de ilgilendim. FETÖ, İzmir'i örgütsel olarak iki bölgeye ayırmıştı. Daha sonra örgüt tarafından Adana'ya gönderildim. Burada da örgüt mensubu muhasebeci grubuna yönelik sohbet toplantıları yaptım. Tüm bildiklerimi anlattım. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorum."

Cumhuriyet savcısı ise sanık hakkında uygulanan adli kontrol tedbiri ve yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti, sanık Yahya S'nin mevcut halinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Balçova, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 05:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Engelli genci boğazını kesip yakarak öldürenler de sağır ve dilsiz çıktı
Önü otomobil, arkası at arabası olan araç trafikten men edildi Ünlü baklavacılar Mustafa Seyidoğlu ve Serdar Seyidoğlu FETÖ davasından beraat etti Oyuncu Deniz Çakır hakim karşısında

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 18:40:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün sözde "bölge imamı" hakim karşısında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]