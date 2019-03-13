Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Sözde "Bölge İmamı" Hakkında Hapis İstemi

Fetö'nün Sözde "Bölge İmamı" Hakkında Hapis İstemi

1 saat önce

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün sözde "bölge imamı" olduğu iddiasıyla tutuklanan kişi hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle dava açıldı.

Fetö'nün Sözde
Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün sözde "bölge imamı" olduğu iddiasıyla tutuklanan kişi hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle dava açıldı.

Tutuklu Ali İhsan Özalp hakkında, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Özalp'ın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Örgütün yapısı ile toplanan bilgi ve belgelere yer verilen iddianamede, Özalp'in, örgüt üyelerine emir ve talimat verebilecek konumda bulunduğu ve FETÖ/PDY içerisinde en son sözde "eyalet bölge talebe mesulü, bölgeci ve bölge imamı" olarak görev yaptığı belirtildi.

Sanığın, örgütün şifreli haberleşme sistemi ByLock kullanıcısı olduğu anlatılan iddianamede, Özalp'in süreklilik arz edecek şekilde örgütle iltisaklı çok sayıda kurum ve kuruluşta görev aldığı kaydedildi.

İddianamede, sanığın, örgüt liderinin talimatları doğrultusunda FETÖ/PDY'nin finans kuruluşu Bank Asya'daki hesap bakiyesinin 81 bin 291,83 liraya kadar yükseldiğinin tespit edildiği aktarıldı.

Davanın iddianamesinde, Özalp'in, örgüt hiyerarşisi içerisinde mevcut görevinin devam ettiğinin anlaşılması ve FETÖ içerisindeki konumu dikkate alınarak, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan alt sınırdan uzaklaşmak suretiyle cezalandırılması istendi.

Ali İhsan Özalp ise iddianamedeki ifadesinde, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 01:11 Kaynak: AA

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