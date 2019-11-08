Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün sözde bölge imamına 1 yıl 15 ay 15 gün hapis
Son Dakika Güncel FETÖ'nün sözde bölge imamına 1 yıl 15 ay 15 gün hapis

FETÖ'nün sözde bölge imamına 1 yıl 15 ay 15 gün hapis

6 saat önce

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada tutuksuz yargılanan ve örgütün sözde "bölge imamı" olduğu iddia edilen sanığa, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 15 ay 15 gün hapis cezası verildi.

FETÖ'nün sözde bölge imamına 1 yıl 15 ay 15 gün hapis, System.String[]

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada tutuksuz yargılanan ve örgütün sözde "bölge imamı" olduğu iddia edilen sanığa, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 15 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Yahya S. ile avukatı katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Yahya S, örgüt içerisinde bulunduğu için çok pişman olduğunu dile getirerek, "Önceki celse etkin pişmanlığa dair ayrıntılı beyanlarda bulundum. Suç işlemek kastım olmamıştır. Beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanığın üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde 1 yıl 15 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 03:06 Kaynak: AA
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