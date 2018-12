Fetö'nün Sözde Bölge Sorumlusu, Askerleri de Fişlemiş

Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle 10 yıl hapse mahkum edilen, örgütün sözde "Malatya Bölge Sorumlusu" Yüksel Yavuz'un askeri personeli fişlediği kaydedildi.

MUHAMMET MUTAF - Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle 10 yıl hapse mahkum edilen, örgütün sözde "Malatya Bölge Sorumlusu" Yüksel Yavuz'un askeri personeli fişlediği kaydedildi.



Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada "terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapisle cezalandırılan Yüksel Yavuz hakkındaki kararının gerekçesini açıkladı.



Gerekçeli kararda, Yavuz'un örgütte hava astsubayları grubunda bulunduğu, Malatya ve bazı illerden sorumlu olduğu yönündeki beyanlar üzerine soruşturma başlatıldığı anımsatıldı.



Beyanlarına gerekçeli kararda yer verilen tanıklardan "öğretmen" pozisyonundaki B.Y, Yavuz'u büyük toplantılara katılmasından dolayı tanıdığını söyledi.



Bu toplantılarda Diyarbakır ile Ankara arasındaki, örgütün sözde il müdürlerinin bulunduğunu anlatan B.Y, "Büyük toplantılar ayda bir olarak hava kuvvetlerinin olduğu illerde yapılırdı. Bu türden toplantıların yapıldığı illerde örgütün Malatya sorumlu müdürü olduğunu bildiğim 'Raşit' kod isimli Yavuz'u gördüm. Bu şahsın, Batman ve Diyarbakır sorumlusu olan müdürlerden daha kıdemli olduğunu biliyorum." dedi.



Tanıklardan 2014'ten itibaren örgütün sözde Diyarbakır hava astsubaylarından sorumlu müdürü olarak görev yapan M.A.O. ise Ankara'da görev yaptığı dönemde Yavuz'un örgütte müdür seviyesinde sorumlu olduğunu bildiğini dile getirdi.



Yavuz'un, 2014'te hava astsubay yapılanması Malatya bölge müdürü görevine getirildiğini anlatan M.A.O, "Diyarbakır'da iken Yavuz'la aylık toplantı yapardık. Aylık olarak toplanan himmet ve burs paraları, toplantılarda Yavuz'a teslim edilirdi. Astsubaylıktan subaylığa geçmek ve tayin isteyenlerin bilgileri Yavuz'a verilirdi. Yavuz'un özel malumat istediği hususlarda da ona bilgi verilirdi. 2016'da Isparta'ya gittiğimde patates hattımı (başkasının adına alınmış hat) ve cep telefonunu Yavuz'a teslim ettim." ifadesini kullandı.



Fişlenen askeri personelin bilgileri Yavuz'a iletilmiş



Gerekçeli kararda, örgütün "Hava Kuvvetleri Mahrem Yapılanması"nda Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin merkezinin Malatya olduğuna dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi:



"Yavuz'un 2012-2014 arasında FETÖ/PDY'nin Ankara'da Kızılay bölgesinde hava astsubay grubunda müdür seviyesinde ve 2014-2016 arasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi hava astsubay grubunda bölge müdürü/temsilcisi seviyesinde görev aldığı anlaşılmıştır. Yavuz'un, sorumlu olduğu bölgede yer alan örgütün il müdürleri ile belirli periyotlarla toplantılar düzenlediği, il müdürleri vasıtasıyla havacı astsubaylardan himmet ve bağış adı altında toplanan paralar ile askeri personel hakkında elde edilen bilgilerin ve örgüt üyesi olan askeri personelin taleplerinin sanığa ulaştırıldığı anlaşılmıştır."



Gerekçeli kararda, sanığın savunmasına ilişkin de şu değerlendirmede bulunuldu:



"Özellikle hava astsubaylarından sorumlu olarak sohbet veren ve ilgilenen 'öğretmen' pozisyonundaki tanıklar ile 'müdür' pozisyonundaki M.A.O'nun birbirlerini destekler ve doğrular beyanlarıyla sanığın hava astsubaylarından Malatya bölge sorumlusu olduğu anlaşılmıştır. Her ne kadar sanık tarafından söz konusu tanık beyanları kabul edilmemişse de tanıkların örgüt içerisinde bulunduklarını ifade ettikleri konum ve bulundukları bölge ile bağlı oldukları üst bölge olarak ifade ettikleri Malatya ile ilgili beyanlarının birbirini desteklemesi ve yine ismi geçen tanıkların, sanığı 'Raşit' olarak tanıdıklarını ifade edip, teşhis etmeleri karşısında tanık beyanlarının gerçeği yansıttığı kanaatine varılmıştır."



Sanığa alt sınırdan uzaklaşılarak ceza verildi



Yavuz'un, Bank Asya'da hesabının bulunması, örgütle bağlantılı dernekte üyeliğinin olması ve SGK kaydının bulunmasından dolayı örgütle bağlantısına işaret edilen gerekçeli kararda, sanığın, söz konusu örgütün varlığından ve amaçlarından haberdar olduğu, bunları gerçekleştirmek için eylem ve işlemler yaptığı ve eylemlerinin devamlılık arz ettiği kaydedildi.



Gerekçeli kararda, Yüksel Yavuz'un, bu nedenlerle cezanın alt sınırından uzaklaşılarak, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapisle cezalandırıldığı ve tutukluluk halinin devamına karar verildiği belirtildi.

