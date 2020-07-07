FETÖ'nün sözde 'bölge talebe mesulüne' 6 yıl 10 ay hapis - Son Dakika

FETÖ'nün sözde 'bölge talebe mesulüne' 6 yıl 10 ay hapis
KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt evlerinde kaldığı ve 'Bölge talebe mesulü' olduğu iddialarıyla tutuksuz yargılanan Emine A., 6 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt evlerinde kaldığı ve 'Bölge talebe mesulü' olduğu iddialarıyla tutuksuz yargılanan Emine A., 6 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık Emine A., hazır bulundu. Örgüt evlerinde kaldığı ve örgütün sözde 'Bölge talebe mesulü' olduğu iddialarıyla yargılanan Emine A., "Örgütle hiçbir alakam yok. Suçsuzum. Beraatimi istiyorum. Evlerinde kaldım ama yönetici pozisyonum yoktu. Tanık ifadelerini kabul etmiyorum" dedi.2 tanığın dinlendiği davada, mahkeme heyeti tutuksuz sanık Emine A.'yı, 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Yargıtay sürecini göz önüne alarak sanığın tutuksuzluk halinin devamına karar verdi.
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 13:44 Kaynak: DHA
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