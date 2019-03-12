Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Sözde Bölge Talebe Sorumlusuna 7 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

Fetö'nün Sözde Bölge Talebe Sorumlusuna 7 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

1 saat önce

ŞANLIURFA'da, terör örgütü FETÖ/PDY'nin sözde 'bölge talebe sorumlusu' olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan eski öğretmen Eyüp Fedakar, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fetö'nün Sözde Bölge Talebe Sorumlusuna 7 Yıl 6 Ay Hapis Cezası, System.String[]
ŞANLIURFA'da, terör örgütü FETÖ/PDY'nin sözde 'bölge talebe sorumlusu' olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan eski öğretmen Eyüp Fedakar, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Şanlıurfa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık Eyüp Fedakar ile avukatı hazır bulundu. Mahkemede son sözü sorulan Fedekar, suçlamaları kabul etmeyerek, herhangi bir örgütle bağlantısının bulunmadığını söyledi. Cumhuriyet Savcısı ise tutuklu sanığın örgüt tarafından organize edilen sohbetlere katıldığı, örgüt elebaşısı Fetullah Gülen'in talimatıyla bankaya yüklü miktarda para yatırdığı ve örgütün sözde bölge talebe sorumlusu olduğu yönünde yeterli delil bulunduğunu belirterek, ceza verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti de Eyüp Fedakar'a, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Tutukluluk halinin devamına hükmetti.

- Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 04:57 Kaynak: DHA

Eyüp, Şanlıurfa, Güncel
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