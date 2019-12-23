FETÖ'nün sözde "Burdur il sorumlusu"na 13 yıl 9 ay hapis cezası - Son Dakika
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FETÖ'nün sözde "Burdur il sorumlusu"na 13 yıl 9 ay hapis cezası

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde "Burdur il sorumlusu" olduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün sözde

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde "Burdur il sorumlusu" olduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Burdur Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanık FETÖ'nün sözde "Burdur il sorumlusu" Rıdvan Ön ve avukatı hazır bulundu.

Sanık Rıdvan Ön, savunmasında üzerine atılan suçlamaları kabul etmeyerek beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütüne üye olmak"tan 11 yıl 3 ay, "resmi belgede sahtecilik" suçundan ise 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 09:32 Kaynak: AA
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