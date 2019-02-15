Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Sözde "Bürokrasi İmam Yardımcısı" Olduğu İddiasıyla Yargılanan İş Adamı Hazim Sesli 15 Yıl...

Fetö'nün Sözde "Bürokrasi İmam Yardımcısı" Olduğu İddiasıyla Yargılanan İş Adamı Hazim Sesli 15 Yıl...

32 dakika önce

FETÖ'nün sözde "bürokrasi imam yardımcısı" olduğu iddiasıyla yargılanan iş adamı Hazim Sesli 15 yıl hapisle cezalandırıldı.

Fetö'nün Sözde
FETÖ'nün sözde "bürokrasi imam yardımcısı" olduğu iddiasıyla yargılanan iş adamı Hazim Sesli 15 yıl hapisle cezalandırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 07:35 Kaynak: AA

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