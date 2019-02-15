Fetö'nün Sözde "Bürokrasi İmam Yardımcısı" Olduğu İddiasıyla Yargılanan İş Adamı Hazim Sesli 15 Yıl...
32 dakika önce
FETÖ'nün sözde "bürokrasi imam yardımcısı" olduğu iddiasıyla yargılanan iş adamı Hazim Sesli 15 yıl hapisle cezalandırıldı.
FETÖ'nün sözde "bürokrasi imam yardımcısı" olduğu iddiasıyla yargılanan iş adamı Hazim Sesli
15 yıl hapisle cezalandırıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 07:35 Kaynak: AA
Galatasaray Başkanı: CAS'taki Davayı Kazandık, Avrupa'dan Men Edilmemiz Söz Konusu Değil
Son Dakika! FETÖ'den Yargılanan İş Adamı Hazim Sesli'ye 15 Yıl Hapis Cezası
CHP'de Parti Meclisi Yeniden Toplanacak! Kadıköy, Maltepe ve Siverek Adayları Yeniden Masaya Yatırılacak
Son Dakika! Marmara Denizi'nde Korkutan Deprem