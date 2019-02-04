Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Sözde "Büyük Bölge İmamına" 10 Yıl Hapis Cezası

Fetö'nün Sözde "Büyük Bölge İmamına" 10 Yıl Hapis Cezası

48 dakika önce

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün sözde "büyük bölge imamı" olduğu iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fetö'nün Sözde
Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün sözde "büyük bölge imamı" olduğu iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Halit Sürel bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılılığıyla katıldı. Duruşmada sanığın avukatı da hazır bulundu.

Savunması alınan sanık, hakkındaki iddiaları kabul etmediğini ve ByLock kullanıcısı olmadığını, "gaybubet" evinde kalmadığını öne sürdü.

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında dosyadaki mevcut delil durum dikkate alınıp, sanığın alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti de sanık Halit Sürel'i "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak mevcut halinin devamına hükmetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:54 Kaynak: AA

Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Doğuştan Kalça Çıkığı Olan Genç Kız Yardım Bekliyor: Ölü Kıyafeti Giyerek Büyüdüm Tabureli, Bıçaklı, Silahlı "Küfür Kavgası" Kamerada

Burun Ameliyatından Sonra Can Veren Leyla'nın Annesi: Kızımı Paramparça Ettiler Kazada Ölen Aynı Aileden 5 Kişi, Yan Yana Kazılan Mezarlarda Toprağa Verildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 15:42:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Sözde "Büyük Bölge İmamına" 10 Yıl Hapis Cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]