Fetö'nün Sözde "Büyük Bölge İmamına" 10 Yıl Hapis Cezası
48 dakika önce
Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün sözde "büyük bölge imamı" olduğu iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Adana
'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün sözde "büyük bölge imamı" olduğu iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Halit Sürel bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılılığıyla katıldı. Duruşmada sanığın avukatı da hazır bulundu.
Savunması alınan sanık, hakkındaki iddiaları kabul etmediğini ve ByLock kullanıcısı olmadığını, "gaybubet" evinde kalmadığını öne sürdü.
Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında dosyadaki mevcut delil durum dikkate alınıp, sanığın alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme heyeti de sanık Halit Sürel'i "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak mevcut halinin devamına hükmetti.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:54 Kaynak: AA
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