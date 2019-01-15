Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Sözde Büyük Bölge Lise Mes'ulüne 6 Yıl Hapis

Fetö'nün Sözde Büyük Bölge Lise Mes'ulüne 6 Yıl Hapis

2 saat önce

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün sözde büyük bölge lise mes'ulü olduğu iddiası ile yargılanan tutuksuz sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Fetö'nün Sözde Büyük Bölge Lise Mes'ulüne 6 Yıl Hapis, System.String[]
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün sözde büyük bölge lise mes'ulü olduğu iddiası ile yargılanan tutuksuz sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık O.İ. ile avukatı hazır bulundu.

Tanık beyanlarında Fetullahçı Terör Örgütü'nün büyük bölge lise mes'ulü olduğu iddia edilen tutuksuz sanık O.İ., "Ben üniversitedeyken yeni mezun olmuştum. Daha 23 yaşındayken beni büyük bir göreve getirmeleri imkansız. Tanığı da tanımıyorum, söylediklerini kabul etmiyorum. Belirtilen tarihlerde öğretmen olarak görevliydim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatımı istiyorum" diye konuştu.

1 tanığın dinlendiği davada savcı verdiği mütalaasında sanığın 'örgüt üyeliği' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık O.İ.'ye 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile karar kesinleşinceye kadar yurt dışı yasağının devamına hükmetti.

-By lock kullanan ihraç öğretmene 6 yıl hapis

Ayrıca aynı mahkemede farklı dosyada yargılanan G.A. isimli tutuklu sanık da hakim karşısına çıktı.

KHK ile kapatılan kurumda çalıştığı, Bank Asya hesabı olduğu ve gizli iletişim ağı by lock programını kullandığı iddiası ile yargılanan tutuklu sanık G.A., "Ailemin bana ihtiyacı var, mağdur durumdayız. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık G.A.'ya 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ile istinaf süreci göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verdi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:21 Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa
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