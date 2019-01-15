Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Sözde 'Büyük Bölge Lise Sorumlusuna' 6 Yıl 3 Ay Hapis

Fetö'nün Sözde 'Büyük Bölge Lise Sorumlusuna' 6 Yıl 3 Ay Hapis

2 saat önce

KAYSERİ'de FETÖ/PDY davasında örgütün sözde 'Büyük bölge talebe sorumlusu' olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Oğuz İ., 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fetö'nün Sözde 'Büyük Bölge Lise Sorumlusuna' 6 Yıl 3 Ay Hapis, System.String[]
KAYSERİ'de FETÖ/PDY davasında örgütün sözde 'Büyük bölge talebe sorumlusu' olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Oğuz İ., 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık Oğuz İ., hazır bulundu. Tanık ifadelerinde, FETÖ'nün sözde 'büyük bölge lise sorumlusu' olduğu iddia edilen tutuksuz sanık Oğuz İ., savunmasına suçlamaları kabul etmedi. Oğuz İ., "23 yaşındayken beni büyük bir göreve getirmeleri imkansız. Tanığı da tanımıyorum, söylediklerini kabul etmiyorum. Belirtilen tarihlerde öğretmen olarak görevliydim. Beraatımı istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti Oğuz İ.'yi, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. İstinaf ve Yargıtay süreci dikkate alınarak, sanığın tutuksuzluk hali ile karar kesinleşinceye kadar yurt dışı yasağının devamına  karar verdi. - Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:48 Kaynak: DHA

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