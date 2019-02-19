Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Sözde "Denetçisi" Hücre Evinde Yakalandı

Fetö'nün Sözde "Denetçisi" Hücre Evinde Yakalandı

36 dakika önce

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan eski kadın hakim yakalandı.

Fetö'nün Sözde
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan eski kadın hakim yakalandı.

Tokat ve Adana'da yürütülen soruşturmalar kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan B.Ç'nin Eskişehir'de olduğu tespit edildi.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile daha önce hakimlik mesleğinden çıkarılan B.Ç, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubelerine bağlı ekipler tarafından kent merkezinde saklandığı hücre evinde gözaltına alındı.

Şüphelinin FETÖ'nün sözde "murakıplarından" olduğu, eşi A.Ç'nin ise KHK ile hakimlik mesleğinden ihraç edilip tutuklandığı ve kısa süre önce tahliye edildiği bildirildi.

Zanlının, emniyetteki sorgusunun ardından soruşturmanın sürdüğü Adana'ya gönderileceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:46 Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel
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