Son Dakika Haberleri: Fetö'nün sözde ege ve akdeniz sorumlusu sınır kapısında yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Fetö'nün sözde ege ve akdeniz sorumlusu sınır kapısında yakalandı

23 dakika önce

TERÖR örgütü FETÖ/PDY'nin sözde Ege ve Akdeniz bölgesi iş dünyası sorumlusu Mehmet Tahir Kocakurt, Habur Sınır Kapısı'ndan, sahte pasaportla Irak'a geçmek isterken yakalandı.

Fetö'nün sözde ege ve akdeniz sorumlusu sınır kapısında yakalandı, System.String[]

TERÖR örgütü FETÖ/PDY'nin sözde Ege ve Akdeniz bölgesi iş dünyası sorumlusu Mehmet Tahir Kocakurt, Habur Sınır Kapısı'ndan, sahte pasaportla Irak'a geçmek isterken yakalandı.

Silopi'deki Habur Sınır Kapısı'na gelen Mehmet Tahir Kocakurt, sahte pasaportla Irak'a geçmek istedi. Güvenlik görevlileri tarafındana fark edilerek, gözaltına alındı. Irak üzerinden ABD'ye gitmeyi planladığı ortaya çıkan Kocakurt, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet Tahir Kocakurt, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.

Mehmet Tahir, Akdeniz, Ege, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 04:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hava Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu: 34 kişi hakkında gözaltı kararı
FETÖ'nün Ege ve Akdeniz'deki iş dünyası sorumlusu sınırda sahte pasaportla yakalandı Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Emine Bulut açıklaması: Kadın cinayetlerine karşı üzerimize düşeni yapmaya hazırız Spiker Hülya Hökenek'in Emine Bulut'un haberini sunarken sözcükler boğazına düğümlendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 16:26:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fetö'nün sözde ege ve akdeniz sorumlusu sınır kapısında yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]