Son Dakika Haberleri: Fetö'nün sözde eğitim danışmanına 10 yıl hapis cezası (1)
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Fetö'nün sözde eğitim danışmanına 10 yıl hapis cezası (1)

51 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde eğitim danışmanları yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla yargılanan İsmail Şafak Güdür, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fetö'nün sözde eğitim danışmanına 10 yıl hapis cezası (1), System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde eğitim danışmanları yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla yargılanan İsmail Şafak Güdür, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan ve son olarak FETÖ'nün Merter eğitim danışmanı olduğu belirtilen sanık Güdür'ün tutukluluk halinin devamına karar verildi.



İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 05:47 Kaynak: DHA
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