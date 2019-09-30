Fetö'nün sözde eğitim danışmanına 10 yıl hapis cezası (1)
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Ruken KADIOĞLU / İstanbul, DHAFetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde eğitim danışmanları yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla yargılanan İsmail Şafak Güdür, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 05:48 Kaynak: DHA
Ruken KADIOĞLU/ İstanbul
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde eğitim danışmanları yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla yargılanan İsmail Şafak Güdür, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan ve son olarak FETÖ'nün Merter eğitim danışmanı olduğu belirtilen sanık Güdür'ün tutukluluk halinin devamına karar verildi.
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