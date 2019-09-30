FETÖ'nün sözde eğitim danışmanları yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan İsmail...
1 saat önce
FETÖ'nün sözde eğitim danışmanları yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan İsmail Şafak Güdür 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 05:32 Kaynak: AA
FETÖ'nün sözde eğitim danışmanları yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan İsmail Şafak Güdür 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Yargıtay: Çalınan kredi kartından yapılan alışverişten banka ve paranın çekildiği iş yeri sorumlu Mısır televizyonu, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ayağına gitti Bank Asya'ya "para yatırın" talimatı veren Fethullah Gülen'in Bank Asya'da hesabı yokmuş AK Parti Grup Başkanvekili Muş: Yeni yargı paketini bugün Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz