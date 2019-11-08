FETÖ'nün sözde Eskişehir sıkıyönetim komutanı saklandığı köyde yakalandı
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FETÖ/PDY terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişiminde sözde Yurtta Sulh Konseyi tarafından yayımlanan listesinde sözde Eskişehir sıkıyönetim komutanı olarak adı geçen ve görevinden ihraç edilen pilot tümgeneral, Trabzon'da saklandığı köyde yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:39 Kaynak: İHA
FETÖ/PDY terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişiminde sözde Yurtta Sulh Konseyi tarafından yayımlanan listesinde sözde Eskişehir sıkıyönetim komutanı olarak adı geçen ve görevinden ihraç edilen pilot tümgeneral, Trabzon'da saklandığı köyde yakalandı.
Hava Kuvvetleri Komutanlığında pilot tümgeneral olarak görev yapmakta iken ihraç edilen FETÖ/PDY terör
örgütünün 15 Temmuz darbe teşebbüsünde örgütün sözde Yurtta Sulh Konseyi tarafından yayımlanan listesinde sözde Eskişehir sıkıyönetim komutanı olarak adı geçen ve FETÖ kapsamında aranan ihraç Pilot Tümgeneral S.M.S., köyde saklandığı yerde Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. - TRABZON
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