Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Sözde "Eyalet Ablasına" Hapis Cezası

Fetö'nün Sözde "Eyalet Ablasına" Hapis Cezası

31 dakika önce

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan, örgütün sözde "eyalet ablası" 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Fetö'nün Sözde
Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan, örgütün sözde "eyalet ablası" 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Tuğba E. ve avukatı hazır bulundu.

Tuğba E, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

ByLock kullanmadığını savunan Tuğba E, "Bu programın var olduğunu medyadan duydum. Bank Asyada hesabım yok. Bank Asyayı eşim takip ediyordu. Söylediğiniz hatları ben kullanmadım. Yazışmaları kabul etmiyorum. Banka, katılım bankası olduğundan dolayı eşim seçti." diye konuştu.

Tanık M.İ. ise sanığın "eyalet ablalığı" yaptığını öne sürdü.

Sanığı tanıdığını iddia eden M.İ, "Üniversitede hemşirelik bölümü okurken tanışmıştık. Ben okurken büyük bölge talebe sorumluluğu yapıyordu. Bu görevi yapmadığı zamanlar kendi evinde kalan kişilerden sorumluydu. Sanık, Erciyes eyaleti talebe sorumlusuydu. 2015 yılından sonra ne yaptı bilmiyorum. Benim ByLock listemde yoktu." ifadelerini kullandı.

Savcı mütalaasında, sanığın "terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, Tuğba E'ye "terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası vererek, tahliyesine hükmetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:19 Kaynak: AA

Kayseri, Güncel
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