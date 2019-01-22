Fetö'nün Sözde Eyalet İmamı Tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Bayrampaşa
eyalet imamı olduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün 2013 yılından 15 Temmuz 2016 tarihine kadar sözde Bayrampaşa eyalet imamı olduğu iddia edilen A. Ş'nin, Gaziantep
'te saklandığını tespit etti.
Ekiplerce 15 Ocak'ta düzenlenen operasyonda yakalanan A.Ş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Örgütün, Türkiye
'yi yönetimsel olarak Gaziantep merkezli Güneydoğu Anadolu Bölgesi
, Erzurum
merkezli Doğu Anadolu Bölgesi
, İzmir
merkezli Ege
Bölgesi, Ankara
merkezli İç Anadolu Bölgesi
ve İstanbul merkezli Marmara Bölgesi
şeklinde 5'e ayırdığı, Marmara Bölgesi'ni ise İstanbul, Kırklareli
, Tekirdağ
, Edirne
, Karabük
, Düzce
, Kocaeli
, Bolu
, Bilecik
, Bartın
, Zonguldak
, Bursa
, Yalova
ve Sakarya
illerine ayırdığı öğrenildi.
Ayrıca örgüt tarafından İstanbul'un Avrupa
yakasının, Bahçelievler
, Bakırköy
, Başakşehir
, Bayrampaşa, Beşiktaş
, Beylikdüzü
, Fatih
ve Sarıyer
olmak üzere 8'e, Anadolu yakasının ise Üsküdar
, Kartal
ve Kadıköy
olmak üzere 3'e ayrıldığı belirlendi.