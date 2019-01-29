Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Sözde Gaziantep Eyalet Talebe Mesulü Tutuklandı

Fetö'nün Sözde Gaziantep Eyalet Talebe Mesulü Tutuklandı

47 dakika önce

Adana'da yakalanarak Gaziantep'e getirilen FETÖ'nün sözde Gaziantep eyalet talebe mesulü tutuklandı.

Fetö'nün Sözde Gaziantep Eyalet Talebe Mesulü Tutuklandı, System.String[]
Adana'da yakalanarak Gaziantep'e getirilen FETÖ'nün sözde Gaziantep eyalet talebe mesulü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY terör örgütünün çeşitli kademelerinde yer alan sözde Gaziantep eyalet talebe mesulü Yusuf kod adlı S.B., Adana'nın Ceyhan ilçesinde yakalandı. Gaziantep'e getirilerek adliyeye sevk edilen S.B tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:54 Kaynak: İHA

Adana, Gaziantep, 3. Sayfa
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