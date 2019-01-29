Fetö'nün Sözde Gaziantep Eyalet Talebe Mesulü Tutuklandı
47 dakika önce
Adana'da yakalanarak Gaziantep'e getirilen FETÖ'nün sözde Gaziantep eyalet talebe mesulü tutuklandı.
Adana
'da yakalanarak Gaziantep
'e getirilen FETÖ'nün sözde Gaziantep eyalet talebe mesulü tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY terör örgütünün çeşitli kademelerinde yer alan sözde Gaziantep eyalet talebe mesulü Yusuf kod adlı S.B., Adana'nın Ceyhan
ilçesinde yakalandı. Gaziantep'e getirilerek adliyeye sevk edilen S.B tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:54 Kaynak: İHA
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