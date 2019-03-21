Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Sözde "Gaziantep İmamı"Na 15 Yıl Hapis Cezası

Fetö'nün Sözde "Gaziantep İmamı"Na 15 Yıl Hapis Cezası

2 saat önce

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "il imamı" olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fetö'nün Sözde
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "il imamı" olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Murat Elmas ile avukatı hazır bulundu. Elmas'ın tutuksuz yargılanan eşi Günışık Elmas ise duruşmaya katılmadı.

Duruşma savcısı, önceki celse verdiği mütalaayı yineleyerek sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Murat Elmas, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, şunları söyledi:

"Hayatımı idame ettirmek için farklı illerde özel eğitim kurumlarında çalıştım. Çalıştığım bu özel okulların terörle bağlantısı olduğunu bilmiyordum. Örgüt ile irtibatım olmadı. Hakkımda bahsedilen 'imamlık' ile ilgim söz konusu değildir. Ben ByLock kullanmadım, yazışmalar bana ait değildir. Zaten ByLock kayıtları hukuki olamaz. Bu bilgilerin dosyadan çıkarılmasını talep ediyorum. Bank Asya hesabım da çalıştığım kurumların anlaşmalarından kaynaklanmaktadır."

Yurt dışına kaçarken yakalandığı iddiasını reddeden sanık Elmas, iş ararken yakalandığını öne sürdü.

Mahkeme heyeti, sanık Murat Elmas'a "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 15 yıl hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Sanık Günışık Elmas ise beraat etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:14 Kaynak: AA

Değerli Taş, Gaziantep, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fatih Terim, TFF'den Alacağı Tazminatı Çocuk Esirgeme Kurumuna Bağışlayacak! TV'lerde Boy Gösteren Sahte Profesör İçin İstenen Ceza Belli Oldu Son Dakika! Bakan Albayrak: KDV Uyuşmazlığında Son Noktaya Geldik, Külliye Az Önce İmzaladı Şeker Fabrikalarından İlginç Yasak! Sadece TRT Haber İzlenecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 13:18:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Sözde "Gaziantep İmamı"Na 15 Yıl Hapis Cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]