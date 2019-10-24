Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün sözde il imamı adliyeye sevk edildi
Son Dakika Güncel FETÖ'nün sözde il imamı adliyeye sevk edildi

FETÖ'nün sözde il imamı adliyeye sevk edildi

46 dakika önce

FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, İstanbul'da yakalanan firari Bartın il imamı ile Ulus ilçesi imamı olduğu ileri sürülen şüphelilerin de aralarında bulunduğu 5 zanlı adliyeye sevk edildi.

FETÖ'nün sözde il imamı adliyeye sevk edildi, System.String[]

FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, İstanbul'da yakalanan firari Bartın il imamı ile Ulus ilçesi imamı olduğu ileri sürülen şüphelilerin de aralarında bulunduğu 5 zanlı adliyeye sevk edildi.

FETÖ/PDY soruşturma ve kovuşturmaları kapsamında İstanbul'da tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve polislerce Bartın'a getirilen sözde "il imamı" firari M.Y, eşi H.Y, kızı F.K.Y. ile sözde Ulus "ilçe imamı" İ.K. ve eşi R.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, Bartın Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

FETÖ/PDY soruşturma ve kovuşturmaları kapsamında firari durumda bulunan şahısların yakalanmalarına yönelik İstanbul'da, "gaybubet evi" olarak tabir edilen ve örgu¨t u¨yelerinin saklanmak amacıyla kullandığı tespit edilen 8 farklı adrese operasyon düzenlenmiş, operasyonda, farklı soruşturmalarda aranması olan 5 şüphelinin yakalandığı, yakalananlardan M.Y'nin Bartın il imamı, İ.K'nin ise Ulus ilçe imamı olduğu tespit edilmişti.

İstanbul, Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 01:44 Kaynak: AA
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