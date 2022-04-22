FETÖ'nün sözde il imamı Gaziantep'te tutuklandı - Son Dakika
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FETÖ'nün sözde il imamı Gaziantep'te tutuklandı

22.04.2022 17:25
FETÖ'nün sözde il imamı Gaziantep'te tutuklandı

Gaziantep'te TEM Şube ekiplerinin FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan firari sözde il imamı M.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gaziantep'te TEM Şube ekiplerinin FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan firari sözde il imamı M.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ'nün firari il imamını gözaltına aldı. FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik çalışma yürüten ekipler "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve sözde il imamı düzeyinde faaliyet gösteren firari M.K.'nın saklandığı adresi belirledi.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler FETÖ terör örgütünde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü tespit edilen M.K.'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından M.K. adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan hükümlü M.K., hakkında verilen hapis cezası kararının yüzüne okunmasının ardından tutuklanarak cezaevine konuldu. - GAZİANTEP

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Fetullahçı Terör Örgütü, TEM Otoyolu, Gaziantep, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'nün sözde il imamı Gaziantep'te tutuklandı - Son Dakika


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