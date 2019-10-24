Son Dakika Haberleri: Fetö'nün sözde imamlarına operasyon: 3 tutuklama
Son Dakika Güncel Fetö'nün sözde imamlarına operasyon: 3 tutuklama

Fetö'nün sözde imamlarına operasyon: 3 tutuklama

44 dakika önce

FETÖ'nün sözde imamlarına operasyon: 3 tutuklamaİSTANBUL'da, geçtiğimiz günlerde yakalanan FETÖ'nün sözde Bartın il imamı M.Y. ile eşi H.Y. ve Ulus ilçesinin sözde imamı İ.K. tutuklandı.

FETÖ'nün sözde imamlarına operasyon: 3 tutuklama

İSTANBUL'da, geçtiğimiz günlerde yakalanan FETÖ'nün sözde Bartın il imamı M.Y. ile eşi H.Y. ve Ulus ilçesinin sözde imamı İ.K. tutuklandı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Savcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü, örgütün Bartın il yapılanmasında sözde il imamı olan ve firari olarak aranan M.Y., eşi H.Y. ve kızı F.K.Y. ile örgütün sözde Ulus ilçe imamı İ.K. ve eşi R.K.'yı İstanbul'daki gaybubet evine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Cuma gününden bu yana Bartın Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan 5 kişi bugün adliyeye sevk edildi. M.Y. ve eşi H.Y. ile İ.K. tutuklanırken, F.K.Y.?nin Bolu'da devam eden davası nedeniyle Bolu'ya gönderilmesine karar verildi. Ulus ilçe imamı İ.K.'nın eşi R.K. ise adli kontrol şartı serbest bırakıldı.

Fetö'nün sözde imamlarına operasyon: 3 tutuklama

Bartın, Ulus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:52 Kaynak: DHA
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