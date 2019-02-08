Fetö'nün Sözde "İnsan Kaynakları" Sorumlusuna Hapis Cezası

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin davada örgütün sözde "insan kaynakları" sorumlusu olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin davada örgütün sözde "insan kaynakları" sorumlusu olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.



İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Mehmet Ak ve avukatı hazır bulundu.



Duruşma savcısı, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla kapatılan Bank Asya'da yüklü miktarda hesap hareketi bulunan sanığın, örgüt mensuplarına iş bulan şirkette yönetici olduğunun tespit edildiğini belirterek, tanık beyanlarının da bu yönde olduğuna dikkati çekti.



Başka bir davada yargılanan FETÖ sanığı G.D'nin, Ak ile ilgili "2006 ile 2015 arasında Ege Bölgesi'ndeki tayinlerden sorumlu, cemaatin insan kaynaklarını yöneten kişi olduğu" beyanını hatırlatan savcı, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullanan sanığın, "örgütte özel sektörün şirketleriyle elemanları arasında irtibatı, istihdamı ve bütünlüğü sağlamak amacıyla çalıştığı" hususu da göz önünde bulundurularak, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.



İddia makamının esasa yönelik mütalaasını kabul etmediğini, suçsuz olduğunu savunan Ak, aleyhindeki tanık beyanlarını da reddederek, beraat ve tahliye talebinde bulundu.



Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına mahkum ettiği sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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