FETÖ'nün sözde "kadim abi"si Bekmezci'nin yargılanması sürüyor - Son Dakika

FETÖ'nün sözde "kadim abi"si Bekmezci'nin yargılanması sürüyor

25.02.2021 18:25
FETÖ'nün sözde

Fetullahçı Terör Örgütü'nde (FETÖ) sözde "kadim abi, irşatcı" olarak nitelendirilen ve hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan dava açılan Yusuf Bekmezci'nin yargılanmasına devam edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nde (FETÖ) sözde "kadim abi, irşatcı" olarak nitelendirilen ve hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan dava açılan Yusuf Bekmezci'nin yargılanmasına devam edildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Bekmezci tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, Bekmezci'nin avukatları da yer aldı.

Duruşmada dinlenen tanık F.K, 2008-2013 yıllarında kolejde müdürlük yaptığını belirterek, "2013 yılının kış aylarında il imamı olarak bildiğimiz bir kişi bize Fetullah Gülen'e çok yakın birinin konferans vereceğini söylemişti. Ben de okulumuzun konferans salonunu hazırladım. Yusuf Bekmezci aile hayatı, eğitim-öğretim ve hükümetle alakalı diyalogların olduğu konferans verdi. O dönem hükümeti desteklememizi, mitinglere katılmamızı ve istikrardan yana olmamız gerektiği yönünde konuştu. Fetullah Gülen ile olan anılarından bahsetti." diye konuştu.

Tanık M.T. ise Bekmezci'yi bir kere yurtta gördüğünü ve Fetullah Gülen'in yakın arkadaşı olarak duyduğunu söyledi.

Söz verilen sanık Bekmezci ise "Ben buraya niye geldiğimi bilmiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının müvekkillerinin alzaymır hastası olduğunu belirterek, bu nedenle tahliye ve adli kontrol tedbiriyle salıverilmesi, aksi halde mahkemeyi ve ülkeyi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine şikayet edeceklerine ilişkin beyanlarının incelendiğini bildirdi.

Heyet, sanık hakkında 24 Haziran 2020'de sağlık kurulu raporu alındığını, ağır bir hastalığının bulunmadığını, raporun incelendiğinde sanığın nörolojik ve psikolojik olarak sağlam olduğunun belirtildiğini kaydetti.

Sanığın durumunun suç tarihi itibarıyla değerlendirildiğini belirten heyet, sanık avukatlarının hukuki olmayan taleplerinin reddine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Operasyon

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, 20 Ocak 2020'de Çiğli ilçesindeki lüks bir siteye yaptıkları operasyonda örgütte sözde "kadim abi, irşatcı" olarak nitelendirilen FETÖ firarisi Yusuf Bekmezci ile ona bakıcılık ve korumalık yapan sözde örgüt yöneticisi Mehmet Fatih Arslan'ı gözaltına almıştı. Aynı operasyonda örgütün bir dönem sözde "Karşıyaka eyalet imamı" olan Akif Sarı da başka bir hücre evinde yakalamıştı.

Zanlılar, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış, Bekmezci hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan dava açılmıştı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Fetullahçı Terör Örgütü, Fethullah Gülen, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel FETÖ'nün sözde 'kadim abi'si Bekmezci'nin yargılanması sürüyor - Son Dakika


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