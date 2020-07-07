FETÖ'nün sözde "kadim abisi"nin yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

FETÖ'nün sözde "kadim abisi"nin yargılanmasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nde (FETÖ) sözde "kadim abi, irşatçı" olarak nitelendirilen ve hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan dava açılan Yusuf Bekmezci'nin yargılanmasına devam edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nde (FETÖ) sözde "kadim abi, irşatçı" olarak nitelendirilen ve hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan dava açılan Yusuf Bekmezci'nin yargılanmasına devam edildi.

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İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Yusuf Bekmezci cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Tanık Ş.Y. sanığın kurucuları arasında yer aldığı Akyazılı Orta ve Yüksek Eğitim Vakfı ile komşu olduklarını, arazilerinin vakfa verilmesi için baskı gördüklerini ve tehdit edildiklerini söyledi.

Tanık Ş.Y, "Arazinizi bize bağışlayın' diye bir sürü kişi geldi. Hukuksal yola başvurduk. Planlar üzerinden değiştirildiğini ve tapumuzun vakfa geçirildiğini öğrendik. Bahçe duvarlarımızı yıktılar. Sanık, eşimin iş yerine gelerek arazimizi satın almak istediğini söyledi. 1983 senesinden beri mağduruz." dedi.

Gizli tanık Gündoğdu, sanığın yapılanmanın eskilerinden olduğunu ileri sürerek, "Örgüt adına faaliyetlerin başlamasına neden olmuştur. Örgüt adına kolejlerinde, yurtlarında sohbetler verir. Sadece yurt içinde değil yurt dışında da aktif görevleri vardır. Sadakatinden dolayı 'kadim abi' olarak adlandırılırdı. Yaşça büyük olduğu için irşatçı olarak da bilinirdi. Örgüte burs, himmet, bağış ve kurban toplanması için vaazlar verirdi. Zengin iş adamlarının himmetlerini o yazardı. Sözü geçtiği için bu rakamları kendi yazardı." diye konuştu.

Tanık H.S. ise 39 yıl örgüt içerisinde bulunduğunu, 17-25 Aralık sonrası yapıdan koparak kendi imkanlarıyla elde ettiği bilgileri devlete verdiğini belirterek, şunları anlattı:

"Sanığı çok eski tanırım. Yusuf Bekmezci, FETÖ'nün yüzde 98'idir. FETÖ'nün kendisidir. Siz FETÖ'yü yakaladınız. Örgütün her kademesinde aktif olarak görev aldı. Televizyondan matbaaya herkesi kovma yetkisi vardı. Ona hiç kimse itiraz edemezdi. Çağlayan matbaasının müdürünü tekme-tokat döverek işten çıkardı. Samanyolu TV müdürünü bile dövüp işten atabilecek güce sahipti. 2012 yılında Necdet İçel'in (Güney Afrika İmamı) Torbalı'da bulunan çiftlik evinde toplanırlardı. O dönemde eve birçok asker ve yargı mensubu gelip gitmişti. Zekeriya Öz de o çiftliğe geldi. Çiftlikte darbe toplantıları yapılıyordu. O dönem şoförlüğünü yaptığım İçel bana, 'Hak ettiğimiz yerlere geleceğiz, az kaldı, güzel günler yakın' cümlelerini kuruyordu."

Cumhuriyet savcısı sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde mütalaa verdi.

Bekmezci'nin avukatları müvekkillerinin ağır sağlık sorunları olduğunu belirterek, "Bu şartlar altında cezaevinde kalması mümkün değil. Ağır hastalıklarla mücadele ediyor. Ev hapsi talep ediyoruz." dedi.

Mahkeme heyeti dinlenmeyen tanıkların dinlenilmesine, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Operasyonun geçmişi

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, 20 Ocak'ta Çiğli ilçesindeki lüks bir siteye yaptıkları operasyonda, örgütte sözde "kadim abi, irşatçı" olarak nitelendirilen FETÖ firarisi Yusuf Bekmezci ile ona bakıcılık ve korumalık yapan sözde örgüt yöneticisi Mehmet Fatih Arslan'ı gözaltına almıştı. İzmir polisi, aynı operasyonda örgütün bir dönem sözde "Karşıyaka eyalet imamı" olan Akif Sarı'yı da bir başka hücre evinde yakalamıştı.

Şüphelilerin ikamet ve araçlarında, örgüt mensuplarına verilmek üzere ayrı zarflara konulmuş 41 bin 466 dolar ile 66 bin 625 lira ve önemli örgütsel dokümanlar ele geçirilmişti.

Zanlılar, sevk edildikleri adliyede tutuklanmış, Bekmezci hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan dava açılmıştı.

İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 18:31 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel FETÖ'nün sözde 'kadim abisi'nin yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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