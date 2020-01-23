FETÖ'nün sözde "kadim abisi" Yusuf Bekmezci tutuklandı - Son Dakika
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FETÖ'nün sözde "kadim abisi" Yusuf Bekmezci tutuklandı

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nde (FETÖ) sözde "kadim abi, irşatçı" olarak nitelendirilen ve İzmir'de saklandığı hücre evinde yakalalan Yusuf Bekmezci tutuklandı.

FETÖ'nün sözde

Fetullahçı Terör Örgütü'nde (FETÖ) sözde "kadim abi, irşatçı" olarak nitelendirilen ve İzmir'de saklandığı hücre evinde yakalalan Yusuf Bekmezci tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Bekmezci'nin başsavcılık koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve istihbarat birimleri tarafından gerçekleştirilen uzun soluklu araştırmalar sonucunda, gizlenmekte olduğu başkası adına kiralanmış Karşıyaka ilçesindeki bir daireye düzenlenen operasyonda yakalandığı anımsatıldı.

Bekmezci'nin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile birlikte silahlı terör örgütünün kuruluş aşamasındaki

çekirdek kadro içerisinde yer aldığı, örgütün finansal organizasyon ve şemasının kurucuları arasında bulunduğu, terör örgütü elebaşı Gülen'in yakın arkadaşlarından olduğu aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Örgüt içerisinde 'kadim abi - irşatçı' gibi sıfatlarla tanınan, silahlı terör örgütünün ilk kurumsallaşma hareketlerinden

Akyazılı Orta ve Yüksek Eğitim Vakfı'nın kurucuları arasında yer alan, bu süreç öncesinde

ise örgütün bizzat kasası konumunda olan, örgüt içi anlaşmazlıkları çözen ve örgüt içi il - bölge - ülke imamlarının dahi üzerinde sözde 'manevi' bir konumda bulunan şüpheli Yusuf

Bekmezci, alınan savunmasında suçlamaları kabul etmemiş ve dosya kapsamındaki

delillere göre Türk Ceza Kanunu'nun 314/1 maddesi kapsamında 'silahlı terör örgütü yöneticisi olmak' suçunu işlediği iddiasıyla sevk edildiği İzmir Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından

tutuklanmıştır."

Öte yandan, aynı operasyonda yakalanan ve örgütün bir dönem sözde "Karşıyaka eyalet imamlığını" yapan Akif Sarı'nın da sevk edildiği hakimlikçe tutuklandığı belirtildi.

Operasyonun geçmişi

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, 20 Ocak'ta Çiğli ilçesindeki bir lüks siteye yaptıkları operasyonda, FETÖ firarisi Yusuf Bekmezci ile ona bakıcılık ve korumalık yapan sözde örgüt yöneticisi Mehmet Fatih Arslan'ı gözaltına almıştı.


İzmir polisi, aynı operasyonda örgütün bir dönem sözde "Karşıyaka eyalet imamı" olan Akif Sarı'yı da bir başka hücre evinde yakalamıştı.

Önceki gün adliyeye sevk edilen Mehmet Fatih Arslan, tutuklanmıştı.

Karşıyaka, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 02:02 Kaynak: AA
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