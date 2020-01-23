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FETÖ'nün sözde "kadim abisi" Yusuf Bekmezci adliyeye sevk edildi
6 saat önce
Fetullahçı Terör Örgütü'nde (FETÖ) sözde "kadim abi, irşatçı" olarak nitelendirilen ve İzmir'de saklandığı hücre evinde yakalalan Yusuf Bekmezci, adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:55 Kaynak: AA
Fetullahçı Terör Örgütü'nde (FETÖ) sözde "kadim abi, irşatçı" olarak nitelendirilen ve İzmir'de saklandığı hücre evinde yakalalan Yusuf Bekmezci, adliyeye sevk edildi.
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