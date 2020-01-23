FETÖ'nün sözde "kadim abisi" Yusuf Bekmezci adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel FETÖ'nün sözde 'kadim abisi' Yusuf Bekmezci adliyeye sevk edildi - Son Dakika

FETÖ'nün sözde "kadim abisi" Yusuf Bekmezci adliyeye sevk edildi

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nde (FETÖ) sözde "kadim abi, irşatçı" olarak nitelendirilen ve İzmir'de saklandığı hücre evinde yakalalan Yusuf Bekmezci, adliyeye sevk edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nde (FETÖ) sözde "kadim abi, irşatçı" olarak nitelendirilen ve İzmir'de saklandığı hücre evinde yakalalan Yusuf Bekmezci, adliyeye sevk edildi.

FETÖ'nün sözde kadim abisi Yusuf Bekmezci adliyeye sevk edildi

İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:55 Kaynak: AA
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