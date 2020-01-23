FETÖ'nün sözde "kadim abisi" Yusuf Bekmezci adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel FETÖ'nün sözde 'kadim abisi' Yusuf Bekmezci adliyeye sevk edildi - Son Dakika

FETÖ'nün sözde "kadim abisi" Yusuf Bekmezci adliyeye sevk edildi

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nde (FETÖ) sözde "kadim abi, irşatçı" olarak nitelendirilen ve İzmir'de saklandığı hücre evinde yakalalan Yusuf Bekmezci, adliyeye sevk edildi.

FETÖ'nün sözde

Fetullahçı Terör Örgütü'nde (FETÖ) sözde "kadim abi, irşatçı" olarak nitelendirilen ve İzmir'de saklandığı hücre evinde yakalalan Yusuf Bekmezci, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin 2 hücre evine düzenlediği operasyonda gözaltına alınan Yusuf Bekmezci ile örgütün bir dönem sözde "Karşıyaka eyalet imamı" olan Akif Sarı'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, geniş güvenlik önlemi altında İzmir Adliyesine götürüldü.

Bu arada Bekmezci ile aynı evde yakalanan ve önceki gün adliyeye sevk edilen örgütün sözde üst düzey yöneticilerinden Mehmet Fatih Arslan, tutuklandı.

Mehmet Fatih Arslan'ın, Bekmezci'ye korumalık ve bakıcılık yaptığı belirtilmişti.

Bekmezci'nin polise verdiği ifadede ise yurt dışına ticari amaçlı gittiğini, terör örgütü FETÖ ile bağlantısının bulunmadığını, ne ameliyatı olduğunu bilmediğini (3 ay önce kalça ameliyatı olmuştu), sosyal medyada yer alan görüntülerinin de kendisine ait olmadığını söylediği öğrenildi.

Operasyonun geçmişi

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, 20 Ocak'ta Çiğli ilçesindeki bir lüks siteye yaptıkları operasyonda, örgütte sözde "kadim abi, irşatçı" olarak nitelendirilen FETÖ firarisi Yusuf Bekmezci ile ona bakıcılık ve korumalık yapan sözde örgüt yöneticisi Mehmet Fatih Arslan'ı gözaltına almıştı.

İzmir polisi, aynı operasyonda örgütün bir dönem sözde "Karşıyaka eyalet imamı" olan Akif Sarı'yı da bir başka hücre evinde yakalamıştı.

Şüphelilerin ikamet ve araçlarında, örgüt mensuplarına verilmek üzere ayrı zarflara konulmuş 41 bin 466 dolar ile 66 bin 625 lira ve önemli örgütsel dokümanlar ele geçirilmişti.

Mehmet Fatih, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: FETÖ elebaşının her yerini öptüğünü söyleyen Yusuf Bekmezci tutuklandı
Gaziantep'te 710 polis ve helikopterle ''Torbacı'' operasyonu yapıldı AFAD son bilançoyu açıkladı: 318 artçı deprem oldu İstanbul'da esaret altındaki kurdun inanılmaz görüntüsü! Ayak iziyle sonsuzluk işareti yaptı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 17:13:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: FETÖ'nün sözde "kadim abisi" Yusuf Bekmezci adliyeye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]