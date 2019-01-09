Fetö'nün Sözde Kadın Yöneticisine Operasyon

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde FETÖ/PDY üyesi sözde kadın yöneticisi, operasyonla İstanbul'da yakalandı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde FETÖ/PDY üyesi sözde kadın yöneticisi, operasyonla İstanbul'da yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Sındırgı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında firari olan ve hakkında yakalama emri bulunan, örgüte müzahir dershane çalışanı, bylock kullanıcısı ve sözde "Sındırgı hadimesi" kadının yakalanması için Sındırgı İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada, H.O.'un İstanbul ve Düzce illerinde tespit edilen iki adreste bulunabileceği değerlendirilerek eş zamanlı arama kararı alındı. Yapılan operasyonlar neticesinde şüpheli H.O. İstanbul'da tespit edilen adreste yakalandı.



Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - BALIKESİR

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