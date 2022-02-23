FETÖ'nün sözde Kayseri imamı Serdal Karakurt'a 24 yıl 9 ay hapis - Son Dakika
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FETÖ'nün sözde Kayseri imamı Serdal Karakurt'a 24 yıl 9 ay hapis

23.02.2022 11:57
FETÖ'nün sözde Kayseri imamı Serdal Karakurt'a 24 yıl 9 ay hapis

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Kayseri il imamı" olduğu belirlenen Serdal Karakurt, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" ile "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 24 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Kayseri il imamı" olduğu belirlenen Serdal Karakurt, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" ile "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 24 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Karakurt ve avukatı katıldı.

Savcının esas hakkında mütalaasına karşı savunma yapması için sanığa söz verildi.

İsnat edilen suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia eden Karakurt, ByLock kullanıcısı olduğuna ilişkin dava dosyasındaki tespiti kabul etmedi, aleyhindeki tanık beyanlarının ise gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Suçsuz olduğunu savunan Karakurt, beraatini talep etti.

Sanık avukatının savunmasının ardından Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal hükmü açıkladı.

Buna göre, sanık Karakurt, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 19 yıl 6 ay, "resmi belgede sahtecilikten" ise 5 yıl 3 ay olmak üzere toplam 24 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hakkında takdiri indirim uygulanmayan Karakurt'un hükümle birlikte tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

Davanın geçmişi

Karakurt, 10 Ekim 2020'de, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde saklandığı evde sahte kimlik ve örgütsel faaliyetler için topladığı yüklü miktarda parayla yakalanmıştı.

İddianamede, Karakurt'un örgütün Kayseri yapılanmasında, önce "Kocasinan eyalet imamı" daha sonra Kayseri ili genelinde örgütün finansmanı ve toplantı organizasyonlarından sorumlu olarak "Kayseri il imamı" olduğu belirtilmişti.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Terör Örgütü, Kayseri, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel FETÖ'nün sözde Kayseri imamı Serdal Karakurt'a 24 yıl 9 ay hapis - Son Dakika


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