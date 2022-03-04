FETÖ'nün Kıbrıs sorumlusu Fadıl Dinçer'e 12,5 yıl hapis cezası - Son Dakika
Üye Girişi

FETÖ'nün Kıbrıs sorumlusu Fadıl Dinçer'e 12,5 yıl hapis cezası

04.03.2022 12:27
FETÖ'nün Kıbrıs sorumlusu Fadıl Dinçer'e 12,5 yıl hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kıbrıs sorumlusu olduğu iddiasıyla yargılanan Fadıl Dinçer'e "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kıbrıs sorumlusu olduğu iddiasıyla yargılanan Fadıl Dinçer'e "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Dinçer, Van T Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada daha önce verilen mütalaaya karşı savunması sorulan Dinçer, suçsuz olduğunu öne sürdü.

Beraat talebinde bulunan Dinçer, tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, Dinçer'i "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Mütalaadan

Yargılama sürecinde dava dosyasına sunulan savcılık mütalaasında, Fadıl Dinçer'in üst düzey örgüt yöneticilerinden olduğu belirtilerek, sanığın FETÖ'nün ByLock kullandığı ve örgüt üyelerine de bu uygulamayı yüklediği kaydedilmişti.

Sanığın örgütte Malatya il sorumluluğu, daha sonra da Kıbrıs ülke sorumluluğu yaptığı, eşi Gülsüm Havva Dinçer'in de Van'ın örgüt ablası olduğu aktarılan mütalaada, bu kişilerin 15 Temmuz darbe girişimine kadar faaliyet yürüttükleri aktarılmıştı.

Mütalaada, Dinçer'in örgüt elebaşı Fetullah Gülen'i ABD'de ziyaret ettiği ve diğer örgüt üyelerinin ziyaretine aracılık ettiği ayrıca örgütün üst düzey yöneticileriyle telefon irtibatının belirlendiği bildirilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede ise Dinçer'in "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

YORUMLAR
500
FETÖ'nün 'Kıbrıs İmamı' Fadıl Dinçer'e 12 yıl 6 ay hapis cezası FETÖ'nün 'Kıbrıs İmamı' Fadıl Dinçer'e 12 yıl 6 ay hapis cezası Son dakika haber! Samsun'da FETÖ'den ihraç edilen zabıt katibi gözaltına alındı Son dakika haber! Samsun'da FETÖ'den ihraç edilen zabıt katibi gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü, Terör Örgütü, İstanbul, Kıbrıs, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel FETÖ'nün Kıbrıs sorumlusu Fadıl Dinçer'e 12,5 yıl hapis cezası - Son Dakika


Son Dakika
13:01 Putin'in 'Nükleer güç' tehdidinin ardından Biden, "kıyamet günü uçağı"nı havalandırdı!
12:48 Motorin 19,03'ü görünce Beşiktaşlılar espriyi kaçırmadı: Alemin göz yaşlı, motorin artık Beşiktaşlı!
12:41 Şiddet olaylarında yaşanan artış Jandarma raporuna yansıdı: 48 bin kadın şiddet gördü, 51 bin çocuk suç mağduru
12:34 Rus kontrolüne geçen Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporijya nerede, Türkiye'ye ne kadar uzak, patlama riski var mı?
12:18 Pakistan'da hain saldırı! Cami içerisinde en az 30 kişi yaşamını yitirdi
12:14 Ukraynalı yetkililerden saldırı düzenlenen nükleer santral açıklaması: Patlarsa, Çernobil'in 10 katı büyüklüğünde olacak
11:57 Akrep Nalan son yolculuğuna uğurlanırken, köpeği uzaktan izledi
11:57 Akaryakıta her gün zam gelirken, AK Partili Cahit Özkan'dan ilginç iddia: Benzin ve mazotu en ucuza satan ülkeyiz
11:54 Ethem Sancak, Rus kanalına konuştu: NATO kanserdir, SİHA'ların böyle kullanılacağını bilmiyorduk, Rusya düşerse Türkiye bölünür!
11:52 Rus televizyon kanalı "savaş" dedi, Başsavcılık, kanalı kapattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 13:19:25. #1.12#
SON DAKİKA: FETÖ'nün Kıbrıs sorumlusu Fadıl Dinçer'e 12,5 yıl hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement