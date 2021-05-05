FETÖ'nün sözde Kongo imamı tutuklandı - Son Dakika

FETÖ'nün sözde Kongo imamı tutuklandı

05.05.2021 15:19
FETÖ'nün sözde Kongo imamı tutuklandı, System.String[]

ERZURUM Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında aranırken İstanbul'da gaybubet evinde yakalanan FETÖ'nün sözde Demokratik Kongo Cumhuriyeti imamı İbrahim Tatar (50), 'Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak' suçundan tutuklandı.

ERZURUM Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında aranırken İstanbul'da gaybubet evinde yakalanan FETÖ'nün sözde Demokratik Kongo Cumhuriyeti imamı İbrahim Tatar (50), 'Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak' suçundan tutuklandı. İbrahim Tatar'ın firari olduğu günden beri GSM şirketlerine ait herhangi bir hat kullanmadığı saptandı.

? Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu'nun 2016 yılında başlattığı soruşturma kapsamında FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan örgütün sözde Demokratik Kongo Cumhuriyeti imamı İbrahim Tatar, 3 Mayıs günü İstanbul Ümraniye'de gaybubet evinde yakalandı. Afrika yapılanmasını başlattığı iddia edilen ve örgütte 'sözde kahraman' olarak ilan edilen evli ve 3 çocuk babası İbrahim Tatar, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ÇOCUKLARININ DİL EĞİTİMİ İÇİN YURT DIŞINDA OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜErzurum Cumhuriyet Savcılığı'nca Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile ifadesi alınan Tatar, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. Çocuklarının yabancı dil eğitimleri için yurt dışında bulunduğunu öne süren İbrahim Tatar, tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Tatar, TCK 314/1 maddesi gereğince 'Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak' suçundan tutuklandı.ARANDIĞI DÖNEMDE TELEFON KULLANMAMIŞErzurum'da din kültürü öğretmenliği yaptıktan sonra 2005 yılında Kongo'ya giden İbrahim Tatar, 2014 yılına kadar burada görev yaptı. 2014 yılında tekrar Türkiye'ye dönen Tatar Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir süre din kültürü öğretmenliğinin ardından tayinini İstanbul'a aldırdı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası hakkında yakalama kararı çıkarılan İbrahim Tatar'ın İstanbul'da başkasının ismine kiralanan evde kaldığı belirlendi.FETÖ/PDY'nin sözde yöneticisi Tatar'ın biri kendi, diğeri de kayınvalidesi adına 2 adet ByLock kullandığı tespit edildi. ByLock'lardan birinde yapılan incelemede 700 sayfalık mesajları olduğu saplandı. Mesaj içeriklerinde örgüt yönetici olduğunu gösteren çok sayıda mesajın yer aldığı tespit edildi. Ayrıca, örgütün talimatıyla Bank Asya'da yoğun hesap hareketliliğinde bulunduğu belirlendi. Tatar'ın firari olduğu günden beri GSM şirketlerine ait herhangi bir hat kullanmadığı saptandı.

Soruşturma sonunda Tatar hakkında terör örgütü yöneticisi olmak suçu bakımından kamu davası açılması bekleniyor.


FETÖ'nün sözde Kongo imamı tutuklandı
FETÖ'nün sözde Kongo imamı tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü, Erzurum, Terör, Tatar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FETÖ'nün sözde Kongo imamı tutuklandı - Son Dakika


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