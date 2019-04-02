Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Sözde "Kozan Ablasına" Hapis Cezası

Fetö'nün Sözde "Kozan Ablasına" Hapis Cezası

2 saat önce

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada örgütün sözde "Kozan ablası" olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Fetö'nün Sözde
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada örgütün sözde "Kozan ablası" olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Emine Akbulut ve avukatı katıldı.

Sanık Akbulut, savunmasında, FETÖ/PDY ile bağlantısı olmadığını iddia ederek, "ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Örgütsel bir konumum yoktur. Tahliyeme ve beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanığın üzerine atılı suçtan alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Son sözleri sorulan sanık Akbulut, suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Emine Akbulut'u "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak mevcut halinin devamına karar verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:46 Kaynak: AA

Adana, Kozan, Güncel
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