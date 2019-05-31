Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün sözde "Kozan imamı"nın yargılandığı dava
Son Dakika Güncel Haber

FETÖ'nün sözde "Kozan imamı"nın yargılandığı dava

1 saat önce

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan dava açılan ve örgütün "Kozan İmamı" olduğu iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

FETÖ'nün sözde
Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan dava açılan ve örgütün "Kozan İmamı" olduğu iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Nazım Söyler ve avukatı katıldı.
Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Söyler, FETÖ/PDY üyesi olmadığını ileri sürerek, "Hakkımdaki tanık beyanlarını kabul etmiyorum. ByLock ve Falcon programlarını yüklemedim. Örgütsel bir konumum yoktur. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." diye konuştu.
Duruşma savcısı ise tutuklu sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti dikkate alınarak mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.
Mahkeme heyeti de sanığın mevcut halinin devamına ve eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:41 Kaynak: AA
Kozan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



FETÖ'cü tanık, ÖSYM'deki soru hırsızlığını anlattı Pedofili içerikli kitabın yazarı ve yayınevi sahibi için istenen ceza belli oldu Kocasını öldürüp, parçalara ayıran kadın: 13 yaşındaki kızıma istismarda bulundu Bakan Akar'dan İdlib'le ilgili açıklama: Oradaki sorumluluğumuz neyse onu yapıyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 19:27:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün sözde "Kozan imamı"nın yargılandığı dava
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]