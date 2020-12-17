FETÖ'nün sözde "küçük bölgecisi"nin örgütsel eylemleri gerekçeli kararda - Son Dakika

FETÖ'nün sözde "küçük bölgecisi"nin örgütsel eylemleri gerekçeli kararda

17.12.2020 11:03
FETÖ'nün sözde

Adana'da FETÖ/PDY'nin sözde "küçük bölgecisi" olduğu gerekçesiyle 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan tutuklu sanığın eylemleri gerekçeli kararda yer aldı.

Adana'da FETÖ/PDY'nin sözde "küçük bölgecisi" olduğu gerekçesiyle 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan tutuklu sanığın eylemleri gerekçeli kararda yer aldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince hazırlanan gerekçeli kararda, sanık Hatice G'nin iki GSM hattı üzerinden örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirtildi.

Kararda, sanığın örgütsel bağı kuvvetlendirmek, muhafaza etmek ve sırların deşifre olmasını engellemek amacıyla çeşitli talimatlar verdiği, örgüt içi tayine tabi tutularak 2013-2016'da Adıyaman'da görevlendirildiği yer aldı.

Sanığın, sözde "ev ablalığı, sohbet hocalığı, mezunculuk, bölgeci, bölge talebe mesüllüğü" görevlerinde bulunduğu, son olarak da "Kübra" kod adıyla "küçük bölgeci" yapıldığı ve örgütsel toplantılarla FETÖ'ye eleman temin ettiği kararda bildirildi.

Kararda, örgütün Adıyaman il yapılanmasında sözde "etkili" kişilerden olduğu belirtilen Hatice G'nin, yargılama safhasında inkar etmesine karşın FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığının tespit edildiği, bilirkişi raporuna göre ByLock hedef IP'lerine 2 bin 51 defa erişim sağladığı ve program üzerinden birçok örgüt mensubuyla irtibatının belirlendiği kaydedildi.

Sanığın, Adıyaman'da FETÖ'ye ait yurt ve evlerde kaldığı, örgüt üyesi öğrencilerle ilgilendiği ve onlara FETÖ elebaşının videolarını izlettirdiği de gerekçeli kararda belirtildi.

"Katalog evliliği" tanık ifadesinde

Gerekçeli kararda ifadelerine yer verilen tanık E.K, 2016'da Adıyaman'da tanıştığı sanığın, o dönem sözde "bölge talebe mesulü" sıfatıyla görev yaptığını anlattı.

Sanığın eşi M.G'nin de örgüt içerisinde faaliyet gösterdiğini aktaran E.K, "M.G, 2016'da öğrenci yapılanmasında bana bağlı faaliyet gösteriyordu. O yıl evlenmeyi düşünüyordu. Ben de bayan yapılanmasından M.G. için uygun bir bayan olup olmadığını sormuştum. FETÖ'nün bayan yapılanması bana Hatice G'yi önermişti. Hatice G. o dönem, 'bölge talebe mesulü' olarak faaliyet yürütüyordu. Sanık 2016 yılının yaz aylarında M.G. ile evlendi." ifadelerini kullandı.

Tanık D.M. de sanıkla üniversiteden arkadaş olduklarını anlatarak, "2015'te Hatice G. bana telefon hattı çıkaracağını söylemişti. Kimlik bilgilerimi kullanarak hattı benim üzerime çıkartmıştı. Hattın kullanıldığı telefonda ByLock çıktı, bunu yaptığını bilmiyordum. Hatice G, FETÖ içerisinde 'abla' diye tabir edilen kişilerdendi. Toplantılara beni genelde kendisi çağırırdı. Sohbet toplantılarını da Hatice G. yapardı. Bu toplantılarda örgüt elebaşına ait kitaplar okunurdu." şeklinde ifade verdi.

Tanık E.G. de Hatice G. ile Adıyaman'da tanıştıklarını belirtti, sanığın örgütsel faaliyetlerini anlattı.

Üst sınırdan ceza

Kararda, örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya'da katılım hesabı da açtırdığı belirlenen sanığın, FETÖ üyesi olduğunun anlaşıldığı ifade edildi.

Sanık ile örgüt arasında hiyerarşik ilişki nedeniyle suç unsurlarının oluştuğu aktarılan kararda, Hatice G'nin üst sınırdan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı ve tutukluluk halinin devamının kararlaştırıldığı belirtildi.

Kararda, sanığın örgütsel görevleri sorgulamaksızın kabul ederek organik bağını ortaya koyduğu ve suçunu teyit eden birçok delil bulunmasına karşın sadece inkar odaklı savunma yaptığı bildirildi.

Fetullahçı Terör Örgütü, Adıyaman, Adana, Ceza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel FETÖ'nün sözde 'küçük bölgecisi'nin örgütsel eylemleri gerekçeli kararda - Son Dakika


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