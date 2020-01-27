FETÖ'nün sözde "Malezya ülke imamı" Ahmet K. ile eşi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel FETÖ'nün sözde 'Malezya ülke imamı' Ahmet K. ile eşi tutuklandı - Son Dakika

FETÖ'nün sözde "Malezya ülke imamı" Ahmet K. ile eşi tutuklandı

6 saat önce

FETÖ'nün sözde "Malezya ülke imamı" olduğu iddiasıyla Konya'da yakalanan Ahmet K. ile eşi tutuklandı.

FETÖ'nün sözde

FETÖ'nün sözde "Malezya ülke imamı" olduğu iddiasıyla Konya'da yakalanan Ahmet K. ile eşi tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, "Malezya ülke imamı" olduğu değerlendirilen ve ByLock kullandığı belirlenen Ahmet K. ile eşi B.K, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Konya'da 25 Ocak'ta düzenlenen operasyonda, örgütün sözde "Malezya ülke imamlığı"ndan önce Hindistan, Singapur, Tayland ve Filipinler'de de sözde "ülke imamlığı" yaptığı öğrenilen Ahmet K. ile eşi B.K, saklandıkları evde yakalanmıştı.

Gaziantep, Malezya, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 07:36 Kaynak: AA
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