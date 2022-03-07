FETÖ'nün sözde mütevelli heyeti üyesi yakalandı - Son Dakika
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FETÖ'nün sözde mütevelli heyeti üyesi yakalandı

07.03.2022 15:31
FETÖ'nün sözde mütevelli heyeti üyesi yakalandı

Afyonkarahisar'da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Afyonkarahisar'da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Aranan şahıslara yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Tem Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında FETÖ'den aranan bir şahıs hakkında çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında; FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 2016 yılında Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işlem yapılan, FETÖ/PDY terör örgütünün mütevelli heyeti içerisinde sözde esnaf yapılanmasında görev alan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hükmü bulunan M.Ç. isimli şahıs; Karaman mahallesinde yapılan araştırma neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

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İstihbarat Şube Müdürlüğü, Fetullahçı Terör Örgütü, Karahisar, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'nün sözde mütevelli heyeti üyesi yakalandı - Son Dakika


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