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FETÖ'nün sözde öğrenci sorumlusuna hapis cezası

45 dakika önce

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde öğrenci sorumlusu olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, 6 yıl 10 ay hapse mahkum edildi.

FETÖ'nün sözde öğrenci sorumlusuna hapis cezası, System.String[]

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde öğrenci sorumlusu olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, 6 yıl 10 ay hapse mahkum edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Abdullah Ceylan ile avukatı katıldı.


İddiaları reddeden sanık, tahliye ve beraat talebinde bulundu.


Mahkemede tanık olarak dinlenilen Y.B, Ceylan'ı tanıdığını söyleyerek, "Kendisi 'Ali' kod adını kullanıyordu. Örgütte öğrencilerden sorumluydu." dedi.

Kararı açıklayan mahkeme heyeti, Abdullah Ceylan'ı "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı.

Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:08 Kaynak: AA
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