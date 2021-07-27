Üye Girişi
Orhan İnandı, ByLock'a 2 bin 158 kez giriş yapmış - Son Dakika

Orhan İnandı, ByLock'a 2 bin 158 kez giriş yapmış

27.07.2021 11:51
Orhan İnandı, ByLock'a 2 bin 158 kez giriş yapmış, System.String[]

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nca (MİT) yurt dışında gerçekleştirilen operasyonla yakalanıp Türkiye'ye getirilerek tutuklanan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nca (MİT) yurt dışında gerçekleştirilen operasyonla yakalanıp Türkiye'ye getirilerek tutuklanan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede İnandı'nın, Türkiye'ye geldiği 2015'te örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock programını yüklediği ve programa 2 bin 158 kez giriş yaptığı tespiti yer aldı.

MİT operasyonuyla Kırgızistan'da yakalanıp, Türkiye'ye getirilen Orhan İnandı, 6 Temmuz'da Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İnandı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'silahlı terör örgütü yöneticisi olmak' suçundan tutuklandı. Orhan İnandı hakkında yürütülen soruşturma tamamlanırken, iddianame düzenlendi. İddianamede, İnandı'nın FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 'yurt dışı yapılanması' içinde 'ülke imamı' ve 'Orta Asya mesulü' olarak yer aldığı, örgüt ile iltisaklı SAPAT Eğitim Kurumları'nda yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptığı, örgüt tepe yönetimi ile bire bir irtibatlı olduğu, örgüt üyeleri arasında haberleşmeyi sağlayan 'ByLock' yazışma programını kullandığı aktarıldı.

'BYLOCK ÜZERİNDEN 13 ARAMA YAPIP, 1206 MAİL ALIP GÖNDERDİ'Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'silahlı terör örgütü yöneticiliğinden' cezalandırılması talebiyle hazırlanan iddianame, Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, İnandı için 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. İddianameye göre, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemeyen İnandı, FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu olduğunu kabul ederek, örgütün bu bölgedeki yapılanması hakkında bilgi verdi. İddianamade İnandı'nın, Türkiye'ye geldiği 2015'te örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock' programını yüklediği ve yaklaşık 1 yıl boyunca 17 kişinin bulunduğu yazışma grubundan örgüt üyeleri ile irtibata geçtiği tespit edildi. İnandı'nın, programa 2 bin 158 kez giriş yaptığı ve 13 arama gerçekleştirip, 1206 mail alıp gönderdiği ifade edildi. 'ORTA ASYA SORUMLUSU OLDUĞUNA İLİŞKİN 8 TANIK BEYANI'İddianamedeki ifadesinde 'ByLock' hesabını kabul eden İnandı, "Bahsedilen şifre ve kullanıcı adı bana aittir. ByLock programını, 2015'te İstanbul'a geldiğimde İsmail Köklü veya Ahmet Gürcan Çapraz kurmuştu. Kimlerle yazıştığımı hatırlamıyorum, bana isim ve soy isim sorulması halinde şahısların pozisyonları hakkında bildiğim kadarıyla bilgi veririm" ifadelerini kullandı.

İnandı'nın, FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu olduğuna ilişkin 8 tanık beyanı bulunduğu belirtilen iddianamede, "FETÖ'nün yönetici kadrosu içinde yer aldığı belirlenen, örgüt içinde karar veren, organize eden, örgüt üyelerini yönlendiren, emir ve talimat veren şüphelinin, üzerine atılı 'silahlı terör örgütünü kurma veya yönetme' suçunu işlediği anlaşılmıştır" denildi.


Orhan İnandı, ByLock'a 2 bin 158 kez giriş yapmış

Fetullahçı Terör Örgütü, Orhan İnandı, Orta Asya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Orhan İnandı, ByLock'a 2 bin 158 kez giriş yapmış - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Korkunç patlama! Siyah dumanlar kilometrelerce ilerden görüldü, halka 12:27 Korkunç patlama! Siyah dumanlar kilometrelerce ilerden görüldü, halka "Dışarı çıkmayın" uyarısı yapılıyor Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'dan sonra Behzat Ç.'yi de yeniden çekmek için adım attı 12:18 Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'dan sonra Behzat Ç.'yi de yeniden çekmek için adım attı PKK'nın dağdaki balerini! Teröristleri şirin gösterme algısı bu kez pes dedirtti 12:06 PKK'nın dağdaki balerini! Teröristleri şirin gösterme algısı bu kez pes dedirtti
Oyuncu sevgilisi Sevda Erginci ile evlilik kararı alan oyuncu Yılmaz Kunt'un bir kadına attığı mesajlar ortaya çıktı 11:54 Oyuncu sevgilisi Sevda Erginci ile evlilik kararı alan oyuncu Yılmaz Kunt'un bir kadına attığı mesajlar ortaya çıktı İki gündür haber alınamayan genç kızın cansız bedeni boş arazide kanlar içinde bulundu 11:50 İki gündür haber alınamayan genç kızın cansız bedeni boş arazide kanlar içinde bulundu 5 bin TL maaşla çalışacak otobüs şoförü bulamıyorlar! Herkes turizm sektörüne yoğunlaştı 11:47 5 bin TL maaşla çalışacak otobüs şoförü bulamıyorlar! Herkes turizm sektörüne yoğunlaştı
Bursa'da 50 metrelik buz tüneli bulan dağcılar, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü 11:43 Bursa'da 50 metrelik buz tüneli bulan dağcılar, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü Tokyo Olimpiyatları'nı takip eden Reuters haber ajansının yayınladığı fotoğraflar kriz çıkardı! Çin Büyükelçiliği tepki gösterdi 11:05 Tokyo Olimpiyatları'nı takip eden Reuters haber ajansının yayınladığı fotoğraflar kriz çıkardı! Çin Büyükelçiliği tepki gösterdi

Son Dakika Haberleri
12:27 Korkunç patlama! Siyah dumanlar kilometrelerce ilerden görüldü, halka "Dışarı çıkmayın" uyarısı yapılıyor
12:21 Girişimcinin acı anı! 35 bin tavuğu telef oldu, hepsini açtığı çukura gömdü
12:18 Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'dan sonra Behzat Ç.'yi de yeniden çekmek için adım attı
12:05 PKK'nın dağdaki balerini! Teröristleri şirin gösterme algısı bu kez pes dedirtti
12:03 Genç şarkıcı Aleyna Tilki "Evleniyorum" diyerek düğün davetiyesini paylaştı
11:50 TVNET canlı yayınında talihsiz kaza! Moderatörün yaslandığı masa devrildi
11:44 Tayland sokakları maymunlara kaldı! Korona nedeniyle aç kalan onlarca maymun birbiriyle çete savaşına girdi
11:15 Güne yükselişle başlatan gram altın 495,8 liradan satılıyor
11:07 Salgında aşının önemini ortaya çıkaran tablo: Yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 95'i aşısız
11:04 Tokyo Olimpiyatları'nı takip eden Reuters haber ajansının yayınladığı fotoğraflar kriz çıkardı! Çin Büyükelçiliği tepki gösterdi
Gaziantep'teki bir depo alevlere teslim oldu! Çevredeki evler boşaltıldı, ekipler yangına müdahale ediyor Gaziantep'teki bir depo alevlere teslim oldu! Çevredeki evler boşaltıldı, ekipler yangına müdahale ediyor         
12:45
Girişimcinin acı anı! 35 bin tavuğu telef oldu, hepsini açtığı çukura gömdü Girişimcinin acı anı! 35 bin tavuğu telef oldu, hepsini açtığı çukura gömdü         
12:21
Türk Hava Yolları'na Türk Hava Yolları'na "açık bilet" tepkisi! Vatandaşlar yaşadıkları mağduriyet sonrası isyan etti         
12:18
Genç şarkıcı Aleyna Tilki Genç şarkıcı Aleyna Tilki "Evleniyorum" diyerek düğün davetiyesini paylaştı         
12:04
TVNET canlı yayınında talihsiz kaza! Moderatörün yaslandığı masa devrildi TVNET canlı yayınında talihsiz kaza! Moderatörün yaslandığı masa devrildi         
11:51
Kütahya'dan tepki toplayan görüntüler! Kesilen kurbanların kelleri baraj gölüne atılmış Kütahya'dan tepki toplayan görüntüler! Kesilen kurbanların kelleri baraj gölüne atılmış         
11:49
Tayland sokakları maymunlara kaldı! Korona nedeniyle aç kalan onlarca maymun birbiriyle çete savaşına girdi Tayland sokakları maymunlara kaldı! Korona nedeniyle aç kalan onlarca maymun birbiriyle çete savaşına girdi         
11:45
Salgında aşının önemini ortaya çıkaran tablo: Yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 95'i aşısız Salgında aşının önemini ortaya çıkaran tablo: Yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 95'i aşısız         
11:07
Sokak ortasında güpegündüz dehşet! 5 kişi aralarına aldıkları adamı bıçak ve sopalarla linç etti Sokak ortasında güpegündüz dehşet! 5 kişi aralarına aldıkları adamı bıçak ve sopalarla linç etti         
11:01
Oyuncu Onur Buldu çocukluk fotoğrafını paylaştı, görenler rol arkadaşı Ecem Erkek sandı Oyuncu Onur Buldu çocukluk fotoğrafını paylaştı, görenler rol arkadaşı Ecem Erkek sandı         
10:54
Son Dakika! Bakan Koca: İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 22 milyon 344 bin 407 Son Dakika! Bakan Koca: İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 22 milyon 344 bin 407         
10:51
Rus iş insanından karısına büyük jest! Bodrum'a 3 günde yarım milyon dolar bıraktı Rus iş insanından karısına büyük jest! Bodrum'a 3 günde yarım milyon dolar bıraktı         
10:37
Öz kızını boğup, intihara kalkıştı! Cani baba ifadesiyle kan dondurdu Öz kızını boğup, intihara kalkıştı! Cani baba ifadesiyle kan dondurdu         
10:29
Pazarlık oldu mu? Deniz Baykal'dan gündeme bomba gibi düşen iddiaya yanıt geldi Pazarlık oldu mu? Deniz Baykal'dan gündeme bomba gibi düşen iddiaya yanıt geldi         
09:51
Messi, paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti! Eşi Antonella Roccuzzo'nun spor yaptığı anlar büyük ilgi gördü Messi, paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti! Eşi Antonella Roccuzzo'nun spor yaptığı anlar büyük ilgi gördü         
22:47
Yeni yasa devrede! Köpeğe tecavüz eden sapık bu kez elini kolunu sallayarak gidemedi Yeni yasa devrede! Köpeğe tecavüz eden sapık bu kez elini kolunu sallayarak gidemedi         
18:06
Bikini giymeyi kabul etmeyen Norveçli kadın hentbolculara, ABD'li ünlü şarkıcı Pink'ten destek geldi Bikini giymeyi kabul etmeyen Norveçli kadın hentbolculara, ABD'li ünlü şarkıcı Pink'ten destek geldi         
17:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2021 13:07:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Orhan İnandı, ByLock'a 2 bin 158 kez giriş yapmış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement