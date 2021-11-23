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FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı'nın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı'nın yargılanmasına devam edildi

23.11.2021 17:30
FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı'nın yargılanmasına devam edildi

MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı'nın "silahlı terör örgütü yöneticiliğinden" yargılandığı davanın duruşması görüldü.

MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı'nın "silahlı terör örgütü yöneticiliğinden" yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık İnandı ve avukatı katıldı.

Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal, önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu, buna ilişkin savunma yapması için sanığa söz verdi.

Savunmasına Kırgızistan'dan Türkiye'ye nasıl getirildiğini anlatarak başlayan İnandı, "hizmet hareketi" dediği terör örgütü ile Ankara'da üniversite öğrenimi sırasında 1985'te tanıştığını, 1995'te ise örgütün Kırgızistan'daki SEBAT eğitim kurumlarında çalışmaya başladığını söyledi.

O tarihten gözaltına alındığı güne kadar Kırgızistan'da yaşadığını, aynı zamanda bu ülkenin vatandaşı olduğunu belirten İnandı, FETÖ soruşturması kapsamında Türkiye'ye getirileceğini beklemediğini ifade etti.

İnandı, ülkesine ihanet etmediğini, yeri geldiğinde vatan için canını ortaya koyduğunu ileri sürdü.

Savcılık aşamasında avukatı huzurunda verdiği ifadelerini kabul etmeyen İnandı, "İfademi baskı altında verdim. Psikolojim çok bozuk, kolum kırık olduğu için savunmamın tamamını da yazamadım. Ek süre istiyorum." dedi.

Savunmasının ardından çapraz sorgusuna geçilen İnandı'ya üye hakim Ömer Faruk Kar, "Savunmanız sırasında ağladınız. 15 Temmuz gecesi terör örgütü lideri Gülen'in emriyle öldürülen vatandaşlarımız için ağladınız mı?" sorusunu yöneltti. İnandı, "Bu darbe girişimine Gülen'in emir verdiğine inanmıyordum. Bugün de inanmıyorum. Ben bu yapıyı hizmet hareketi olarak görüyorum." yanıtını verdi.

Duruşmada tanık dinlenen İshak T, Gökhan D, Önder Ö, Abdullah İ. ve Fatih Y. de sanığı Kırgızistan'da kaldıkları sürede tanıdıklarını, İnandı'yı örgütün "ülke imamı" olarak bildiklerini beyan etti.

Sanık avukatının beyanının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, İnandı'nın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı 3 Şubat 2022'ye erteledi.

İddianame

MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Orhan İnandı, 5 Temmuz'da adli makamlara teslim edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İnandı için "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

İddianameye göre, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemeyen ancak FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu olduğunu kabul eden İnandı, örgütün bu bölgedeki yapılanması hakkında detaylı bilgi verdi.

İnandı, FETÖ'nün bugüne kadar deşifre olmamış çok sayıda yöneticisinin isim ve sorumluluk alanlarını da deşifre etti.

Fetullahçı Terör Örgütü, Terör Örgütü, Orhan İnandı, Orta Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı'nın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı'nın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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