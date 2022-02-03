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FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı'nın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı'nın yargılanmasına devam edildi

03.02.2022 15:03
FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı'nın yargılanmasına devam edildi

MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı'nın, "silahlı terör örgütü yöneticiliğinden" yargılandığı davaya devam edildi.

MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı'nın, "silahlı terör örgütü yöneticiliğinden" yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık İnandı ve avukatları hazır bulundu.

Savunma yapan İnandı, "hizmet hareketi" olarak tanımladığı FETÖ yapılanması ile üniversiteye başladığı 1985'te Ankara'da tanıştığını, okuldan mezun olduktan sonra da Ankara ve Trabzon'da örgütle iltisaklı dershanelerde öğretmenlik yaptığını söyledi.

"Talebe sorumluluğu" gibi sıfatları kullanamadığını öne süren İnandı, 1995'te örgütün Kırgızistan'daki okulunda çalışmaya başladığını anlattı.

Sanık Orhan İnandı, Kırgızistan'da yasal olarak çalışan okulun faaliyetlerine ilişkin büyükelçiliğe bilgi verdiklerini, her iki ülke yetkilileri tarafından faaliyetlerinin takdir edildiğini ileri sürdü.

Bir dönem Kırgızistan'daki okulun eşyalarını Türkiye'deki Kaynak Holding'den temin ettiklerini, belirli aralıklarla Türkiye'ye gelip holding yetkilileriyle toplantılar yaptıklarını aktaran İnandı, bunların örgütsel toplantı olmadığını iddia etti.

Savunmasında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'den "hoca efendi" diye bahseden İnandı, "ülke imamı, kıta imamı" gibi sıfatları hiçbir zaman kullanmadığını, Gülen'den talimat almadığını savundu.

Terör örgütü elebaşı Gülen'in ABD'deki malikanesinde kısa bir süre kaldığını, burada ibadet ve sohbetlere katıldığını da söyleyen İnandı, terörist olarak nitelendirilemeyeceğini, örgütün kriptolu haberleşme ağı ByLock'u kullanmadığını da öne sürdü.

İddianamede yer alan suçlamaları kabul etmediğini belirten İnandı, FETÖ adına kimseye talimat vermediğini ileri sürdü ve tahliye talebinde bulundu.

Savunmanın alınması ve tanıkların dinlenilmesinin ardından görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, sanık İnandı'nın tahliye talebinin reddedilerek, tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Duruşmaya verilen aranın ardından Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal, ara kararları açıkladı. Buna göre, gelecek celse diğer tanıkların dinlenilmesine ve mevcut delil durumu gereği İnandı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Davanın görülmesine, 14 Nisan'da devam edilecek.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Orhan İnandı, Orta Asya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı'nın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


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