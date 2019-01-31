Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Sözde "Polis İmamı" Hücre Evinde Yakalandı

Fetö'nün Sözde "Polis İmamı" Hücre Evinde Yakalandı

43 dakika önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve örgütün sözde "polis imamı" olduğu öne sürülen şüpheli, hücre evinde gözaltına alındı.

Fetö'nün Sözde
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve örgütün sözde "polis imamı" olduğu öne sürülen şüpheli, hücre evinde gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün sözde "polis imamı" olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan E.C'nin Ereğli ilçesinde bulunduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler yaptıkları incelemede, şüphelinin Sarı Korkmaz Mahallesi'ndeki hücre evinde saklandığını belirledi.

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan E.C, ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.

Karayolları Genel Müdürlüğünde mühendis olarak görev yapan E.C'nin, ihraç edildiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:02 Kaynak: AA

Polis, Güncel
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