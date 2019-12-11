FETÖ'nün sözde sıkıyönetim direktifinde "savcı" olarak yer alan eski Askeri Yargıtay üyesi Turgay... - Son Dakika
Son Dakika Güncel FETÖ'nün sözde sıkıyönetim direktifinde 'savcı' olarak yer alan eski Askeri Yargıtay üyesi Turgay... - Son Dakika

FETÖ'nün sözde sıkıyönetim direktifinde "savcı" olarak yer alan eski Askeri Yargıtay üyesi Turgay...

6 saat önce

FETÖ'nün sözde sıkıyönetim direktifinde "savcı" olarak yer alan eski Askeri Yargıtay üyesi Turgay Öztoprak 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün sözde sıkıyönetim direktifinde

FETÖ'nün sözde sıkıyönetim direktifinde "savcı" olarak yer alan eski Askeri Yargıtay üyesi Turgay Öztoprak 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yargıtay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 04:10 Kaynak: AA
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