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FETÖ'nün sözde sıkıyönetim direktifinde "savcı" olarak yer alan eski Askeri Yargıtay üyesi Turgay...
6 saat önce
FETÖ'nün sözde sıkıyönetim direktifinde "savcı" olarak yer alan eski Askeri Yargıtay üyesi Turgay Öztoprak 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 04:10 Kaynak: AA
FETÖ'nün sözde sıkıyönetim direktifinde "savcı" olarak yer alan eski Askeri Yargıtay üyesi Turgay Öztoprak 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
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