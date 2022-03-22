Son dakika haberleri... FETÖ'nün İstanbul yapılanmasına yönelik soruşturmada 11 şüpheliye gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... FETÖ'nün İstanbul yapılanmasına yönelik soruşturmada 11 şüpheliye gözaltı

22.03.2022 16:09
Son dakika haberleri... FETÖ'nün İstanbul yapılanmasına yönelik soruşturmada 11 şüpheliye gözaltı

Son dakika haberine göre Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İstanbul yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 11 kişi gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İstanbul yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 11 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, FETÖ'ye yönelik soruşturmalarını sürdürüyor.

Örgütün "Marmara bölgesi" altında faaliyet yürüten İstanbul yapılanmasının, Suriçi Büyükşehir, Surdışı Büyükşehir ve Anadolu Büyükşehir olmak üzere 3 ana bölgeye ayrıldığı, bu bölgelerin de kendi içlerinde illere ve eyaletlere bölündüğünü tespit eden başsavcılık, örgüt üyesi bazı şüphelilerin büyükşehir hadimi, il hadimi, eyalet hadimi, il muhasebecisi, eyalet muhasebecisi, talebe mesulü ve mütevelli mesulü olarak faaliyet gösterdikleri bilgisine ulaştı.

FETÖ'nün Marmara bölgesi Suriçi Büyükşehir yapılanması içerisinde faaliyet yürüten sözde Bayrampaşa ile Gaziosmanpaşa eyaletleri güncel yapılanmasına yönelik çalışmalarda faaliyetleri tespit edilen 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu kişilere ait İstanbul'da 13 ve Bursa'da bir adrese bugün saat 11.00 itibariyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüphelilerin tümü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araç aramalarında yaklaşık 1 milyon 500 lira ele geçirildiği öğrenildi.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... FETÖ'nün İstanbul yapılanmasına yönelik soruşturmada 11 şüpheliye gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... FETÖ'nün İstanbul yapılanmasına yönelik soruşturmada 11 şüpheliye gözaltı - Son Dakika
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