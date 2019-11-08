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Son Dakika Güncel FETÖ'nün sözde 'tıp imamı' İstanbul'da yakalandı

FETÖ'nün sözde 'tıp imamı' İstanbul'da yakalandı

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) firari bir hücre sorumlusunun İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandığı ve tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

FETÖ'nün sözde 'tıp imamı' İstanbul'da yakalandı, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) firari bir hücre sorumlusunun İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandığı ve tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı ile İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY'nin kripto üyelerine yönelik yürütülen koordineli çalışmalar kapsamında, örgütün Beylikdüzü'nde bir hücre evine baskın düzenlendi. FETÖ üyelerinin kendi aralarında 'gaybubet evi' diye adlandırdıkları hücre evine yapılan operasyonda, örgütün sözde 'tıp akademisyenleri ve doktorlarından sorumlu' olan Bülent A., başka kişi adına düzenlenmiş sahte kimlikle gözaltına alındı. Hücre evinde yapılan aramalarda, örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan FETÖ imamı Bülent A., bugün adliyeye sevk edildi. Örgütün hücre sorumlusunun, şifreli mesajlaşma programı ByLock kullanıcısı olduğu öğrenildi. Bülent A.adlı FETÖ üyesinin, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konulduğu belirtildi.

(Sadık Kahraman/İHA)

Beylikdüzü, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 07:35 Kaynak: İHA
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