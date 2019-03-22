Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Sözde "Tokat İl İmamı"Nın Eşine Hapis Cezası

Fetö'nün Sözde "Tokat İl İmamı"Nın Eşine Hapis Cezası

1 saat önce

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan örgütün sözde "Tokat il imamı"nın eşi, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fetö'nün Sözde
Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan örgütün sözde "Tokat il imamı"nın eşi, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tokat 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklu yargılanan Bedia Baş ile avukatı katıldı.

Sanık Baş, hakkındaki suçlamaları reddederek beraatini istedi.


Mahkeme heyeti, sanık Bedia Baş'ı 9 yıl hapse mahkum etti.

Aynı mahkemede yargılanan örgütün sözde "il imamı" Adulkadir Baş'a 15 Mart'ta 13 yıl 9 ay hapis cezası verilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:28 Kaynak: AA

Tokat, Güncel
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